Uno Santa Fe | Ovación | Malena Santillán

Malena Santillán sumó otro logro internacional: medalla de plata en Panamá

La nadadora de Unión de Santa Fe, Malena Santillán volvió a destacarse a nivel internacional al quedarse con la medalla de plata en los 400 metros libres de los Juegos Suramericanos de la Juventud

Ovación

Por Ovación

20 de abril 2026 · 08:51hs
Malena Santillán conquistó la medalla de plata al llegar en segundo lugar

Malena Santillán conquistó la medalla de plata al llegar en segundo lugar, superada tan solo por Agostina Hein.

La nadadora oriunda de San Francisco pero radicada en la ciudad de Santa Fe Malena Santillán protagonizó una actuación consagratoria en la última jornada en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, que se disputan en Panamá, al quedarse con la medalla de plata en los 400 metros libres, en otra de las pruebas más exigentes de la natación. La nadadora entrenada por el profesor Adrián Tur y Diego Garbarino en Unión cosechó tres medallas de manera individual y una en la posta. Fueron dos de oro y dos de plata.

Malena Santillán volvió a volar en Panamá

Con una producción sobresaliente, la natación fue la disciplina más destacada de la delegación argentina en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, al aportar 14 medallas de oro, 15 de plata y 6 de bronce, para un total de 35 preseas. La gran figura del equipo fue Agostina Hein, quien se erigió como el baluarte de la natación argentina al conquistar 9 medallas de oro y 1 de plata a lo largo de la competencia.

La Selección Juvenil de natación culminó una actuación de alto nivel competitivo, con récords de los Juegos y una presencia constante en finales, ratificando el protagonismo argentino en el escenario continental juvenil. Las competencias se desarrollaron en el Centro de Alto Rendimiento – Complejo Acuático de la capital panameña, donde el equipo nacional se midió con las principales potencias sudamericanas y mostró solidez técnica, competitividad y carácter en cada presentación.

Con un tiempo de 4:16:53, Santillán firmó una carrera de altísimo nivel, sosteniendo el ritmo en una distancia que exige resistencia, estrategia y fortaleza mental, para subirse al podio y consolidarse como una de las grandes promesas —y realidades— de la natación argentina. La prueba tuvo además dominio albiceleste, ya que el oro fue para Agostina Hein (Campana), quien se impuso con un sólido 4:09.57.

image
La nadadora radicada en Santa Fe, representante de Uni&oacute;n, se llev&oacute; cuatro medallas de los IV&deg; Juegos Suramericanos en Panam&aacute;.

La nadadora radicada en Santa Fe, representante de Unión, se llevó cuatro medallas de los IV° Juegos Suramericanos en Panamá.

La nadadora de Unión de Santa Fe cosechó medalla de plata en los 800 metros libre femenino, y en los 400 libre, y también medalla de oro en los 200 metros espalda, que es su verdadera especialidad, y como parte del equipo de relevos, en la posta de 4x100 libre femenino junto a Guadalupe Angiolini, Mia Di Pace, y Agostina Hein, que ha hecho un campeonato en Panamá inolvidable.

Otras competencias

En la rama masculina de los 200 metros mariposa, Argentina contó con dos finalistas: Felipe García logró la cuarta posición, con 2:02.59, muy cerca del podio, mientras que Laureano Hopmeier de Unión de Santa Fe finalizó octavo, con 2:08.97, en una competencia de altísimo nivel técnico. En los 200 metros mariposa femenino, Agostina Hein volvió a destacarse al obtener la medalla de oro con 2:10.95, marca que significó también récord de los Juegos. En esa final, Luciana Verón se ubicó séptima, con un registro de 2:21.81.

Otro de los grandes momentos argentinos de la jornada llegó en la final de los 50 metros estilo libre femenino, donde Laila Chain se consagró medalla de oro con un tiempo de 25.78, estableciendo un nuevo récord de los Juegos Suramericanos de la Juventud. En la misma prueba, Mia Di Pace finalizó en la sexta posición, con 26.89, aportando una doble presencia nacional en la final.

El cierre de la participación argentina en natación tuvo otro momento destacado en el 4 x 100 metros relevo combinado mixto, donde el equipo integrado por Cecilia Dieleke, Luis Fontana, Matías Chaillou y Agostina Hein consiguió la medalla de plata, con un tiempo de 3:58.17, confirmando el alto nivel competitivo del conjunto nacional.

Malena Santillán medalla Unión
Noticias relacionadas
Peñarol y Capibaras cerrarán la octava fecha del Súper Rugby Américas.

Capibaras se presenta en Uruguay en el cierre de la octava fecha

talleres gano y metio presion: union quedo contra las cuerdas en la zona a

Talleres ganó y metió presión: Unión quedó contra las cuerdas en la Zona A

¡union es de la liga nacional! el tate goleo a san martin (c) y aseguro su permanencia

¡Unión es de la Liga Nacional! El Tate goleó a San Martín (C) y aseguró su permanencia

coudet: si cobra la de salas, la otra tambien era penal

Coudet: "Si cobra la de Salas, la otra también era penal"

Lo último

El pasado viernes hubo 65 denuncias por amenazas en establecimientos educativos de la provincia de Santa Fe

El pasado viernes hubo 65 denuncias por amenazas en establecimientos educativos de la provincia de Santa Fe

Malena Santillán sumó otro logro internacional: medalla de plata en Panamá

Malena Santillán sumó otro logro internacional: medalla de plata en Panamá

Capibaras se presenta en Uruguay en el cierre de la octava fecha

Capibaras se presenta en Uruguay en el cierre de la octava fecha

Último Momento
El pasado viernes hubo 65 denuncias por amenazas en establecimientos educativos de la provincia de Santa Fe

El pasado viernes hubo 65 denuncias por amenazas en establecimientos educativos de la provincia de Santa Fe

Malena Santillán sumó otro logro internacional: medalla de plata en Panamá

Malena Santillán sumó otro logro internacional: medalla de plata en Panamá

Capibaras se presenta en Uruguay en el cierre de la octava fecha

Capibaras se presenta en Uruguay en el cierre de la octava fecha

Falleció Luis Brandoni, una leyenda del cine, el teatro y la televisión de Argentina

Falleció Luis Brandoni, una leyenda del cine, el teatro y la televisión de Argentina

Talleres ganó y metió presión: Unión quedó contra las cuerdas en la Zona A

Talleres ganó y metió presión: Unión quedó contra las cuerdas en la Zona A

Ovación
¡Unión es de la Liga Nacional! El Tate goleó a San Martín (C) y aseguró su permanencia

¡Unión es de la Liga Nacional! El Tate goleó a San Martín (C) y aseguró su permanencia

Malena Santillán sumó otro logro internacional: medalla de plata en Panamá

Malena Santillán sumó otro logro internacional: medalla de plata en Panamá

Capibaras se presenta en Uruguay en el cierre de la octava fecha

Capibaras se presenta en Uruguay en el cierre de la octava fecha

Colón empieza a moverse: dos nombres en carpeta para reforzar el plantel

Colón empieza a moverse: dos nombres en carpeta para reforzar el plantel

Trágico final del Rally Sudamericano en Mina Clavero

Trágico final del Rally Sudamericano en Mina Clavero

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"