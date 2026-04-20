Malena Santillán sumó otro logro internacional: medalla de plata en Panamá

La nadadora de Unión de Santa Fe, Malena Santillán volvió a destacarse a nivel internacional al quedarse con la medalla de plata en los 400 metros libres de los Juegos Suramericanos de la Juventud

La nadadora oriunda de San Francisco pero radicada en la ciudad de Santa Fe Malena Santillán protagonizó una actuación consagratoria en la última jornada en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, que se disputan en Panamá, al quedarse con la medalla de plata en los 400 metros libres , en otra de las pruebas más exigentes de la natación. La nadadora entrenada por el profesor Adrián Tur y Diego Garbarino en Unión cosechó tres medallas de manera individual y una en la posta. Fueron dos de oro y dos de plata.

Con una producción sobresaliente, la natación fue la disciplina más destacada de la delegación argentina en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, al aportar 14 medallas de oro, 15 de plata y 6 de bronce, para un total de 35 preseas. La gran figura del equipo fue Agostina Hein, quien se erigió como el baluarte de la natación argentina al conquistar 9 medallas de oro y 1 de plata a lo largo de la competencia.

La Selección Juvenil de natación culminó una actuación de alto nivel competitivo, con récords de los Juegos y una presencia constante en finales, ratificando el protagonismo argentino en el escenario continental juvenil. Las competencias se desarrollaron en el Centro de Alto Rendimiento – Complejo Acuático de la capital panameña, donde el equipo nacional se midió con las principales potencias sudamericanas y mostró solidez técnica, competitividad y carácter en cada presentación.

Con un tiempo de 4:16:53, Santillán firmó una carrera de altísimo nivel, sosteniendo el ritmo en una distancia que exige resistencia, estrategia y fortaleza mental, para subirse al podio y consolidarse como una de las grandes promesas —y realidades— de la natación argentina. La prueba tuvo además dominio albiceleste, ya que el oro fue para Agostina Hein (Campana), quien se impuso con un sólido 4:09.57.

image La nadadora radicada en Santa Fe, representante de Unión, se llevó cuatro medallas de los IV° Juegos Suramericanos en Panamá.

La nadadora de Unión de Santa Fe cosechó medalla de plata en los 800 metros libre femenino, y en los 400 libre, y también medalla de oro en los 200 metros espalda, que es su verdadera especialidad, y como parte del equipo de relevos, en la posta de 4x100 libre femenino junto a Guadalupe Angiolini, Mia Di Pace, y Agostina Hein, que ha hecho un campeonato en Panamá inolvidable.

Otras competencias

En la rama masculina de los 200 metros mariposa, Argentina contó con dos finalistas: Felipe García logró la cuarta posición, con 2:02.59, muy cerca del podio, mientras que Laureano Hopmeier de Unión de Santa Fe finalizó octavo, con 2:08.97, en una competencia de altísimo nivel técnico. En los 200 metros mariposa femenino, Agostina Hein volvió a destacarse al obtener la medalla de oro con 2:10.95, marca que significó también récord de los Juegos. En esa final, Luciana Verón se ubicó séptima, con un registro de 2:21.81.

Otro de los grandes momentos argentinos de la jornada llegó en la final de los 50 metros estilo libre femenino, donde Laila Chain se consagró medalla de oro con un tiempo de 25.78, estableciendo un nuevo récord de los Juegos Suramericanos de la Juventud. En la misma prueba, Mia Di Pace finalizó en la sexta posición, con 26.89, aportando una doble presencia nacional en la final.

El cierre de la participación argentina en natación tuvo otro momento destacado en el 4 x 100 metros relevo combinado mixto, donde el equipo integrado por Cecilia Dieleke, Luis Fontana, Matías Chaillou y Agostina Hein consiguió la medalla de plata, con un tiempo de 3:58.17, confirmando el alto nivel competitivo del conjunto nacional.