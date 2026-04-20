Unión y la indisimulable dificultad para sostener los resultados

De los últimos cinco partidos que Unión arrancó ganando, dos los empató, dos los perdió y apenas en uno logró sostener la victoria

Unión defiende mal y las estadísticas así lo indican . Está entre los tres equipos más goleados de la Zona A, con 17 goles en contra, los mismos que sufrió Independiente. El que más goles recibió es Newell's con 25.

Y esa falta de solidez que viene mostrando Unión se sintetiza en los últimos partidos que disputó el Tate y que reflejan de manera contundente las dificultades que padece para sostener los resultados.

De los últimos cinco partidos que Unión arrancó ganando, apenas en uno pudo alcanzar el triunfo. Que fue en la victoria 2-0 ante Deportivo Riestra.

LEER MÁS: Que Unión dependa de sí mismo para clasificar, no parece ser la mejor noticia

De los cuatro restantes, en dos terminó empatando y en otros dos perdió el partido. Contra Independiente iba ganando 3-0 y finalizó 4-4, mientras que ante Boca lo ganaba 1-0 y terminó 1-1.

Mientras que en los últimos dos compromisos, comenzó ganando y terminó perdiendo. El primero fue ante Estudiantes cuando ganaba 1-0 y perdió 2-1 y con Newell's en donde se imponía 1-0 y cayó 3-2.