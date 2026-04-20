Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión y la indisimulable dificultad para sostener los resultados

De los últimos cinco partidos que Unión arrancó ganando, dos los empató, dos los perdió y apenas en uno logró sostener la victoria

Ovación

Por Ovación

20 de abril 2026 · 12:02hs
De los últimos cinco partidos que Unión arrancó ganando

De los últimos cinco partidos que Unión arrancó ganando, apenas pudo ganar uno.

Unión defiende mal y las estadísticas así lo indican. Está entre los tres equipos más goleados de la Zona A, con 17 goles en contra, los mismos que sufrió Independiente. El que más goles recibió es Newell's con 25.

El déficit de Unión para sostener un resultado

Y esa falta de solidez que viene mostrando Unión se sintetiza en los últimos partidos que disputó el Tate y que reflejan de manera contundente las dificultades que padece para sostener los resultados.

De los últimos cinco partidos que Unión arrancó ganando, apenas en uno pudo alcanzar el triunfo. Que fue en la victoria 2-0 ante Deportivo Riestra.

LEER MÁS: Que Unión dependa de sí mismo para clasificar, no parece ser la mejor noticia

De los cuatro restantes, en dos terminó empatando y en otros dos perdió el partido. Contra Independiente iba ganando 3-0 y finalizó 4-4, mientras que ante Boca lo ganaba 1-0 y terminó 1-1.

Mientras que en los últimos dos compromisos, comenzó ganando y terminó perdiendo. El primero fue ante Estudiantes cuando ganaba 1-0 y perdió 2-1 y con Newell's en donde se imponía 1-0 y cayó 3-2.

Unión partidos
Noticias relacionadas
Malena Santillán conquistó la medalla de plata al llegar en segundo lugar, superada tan solo por Agostina Hein.

Malena Santillán sumó otro logro internacional: medalla de plata en Panamá

talleres gano y metio presion: union quedo contra las cuerdas en la zona a

Talleres ganó y metió presión: Unión quedó contra las cuerdas en la Zona A

¡union es de la liga nacional! el tate goleo a san martin (c) y aseguro su permanencia

¡Unión es de la Liga Nacional! El Tate goleó a San Martín (C) y aseguró su permanencia

union, atento al mercado: mateo del blanco en la mira de europa

Unión, atento al mercado: Mateo Del Blanco en la mira de Europa

Lo último

Los tenistas argentinos ya conocen a sus rivales en el Masters de Madrid

Los tenistas argentinos ya conocen a sus rivales en el Masters de Madrid

Destacada participación santafesina en la Copa Nacional de Clubes 2026

Destacada participación santafesina en la Copa Nacional de Clubes 2026

Ataque en barrio Yapeyú: balean a un hombre dentro de una vivienda y está en estado delicado

Ataque en barrio Yapeyú: balean a un hombre dentro de una vivienda y está en estado delicado

Último Momento
Los tenistas argentinos ya conocen a sus rivales en el Masters de Madrid

Los tenistas argentinos ya conocen a sus rivales en el Masters de Madrid

Destacada participación santafesina en la Copa Nacional de Clubes 2026

Destacada participación santafesina en la Copa Nacional de Clubes 2026

Ataque en barrio Yapeyú: balean a un hombre dentro de una vivienda y está en estado delicado

Ataque en barrio Yapeyú: balean a un hombre dentro de una vivienda y está en estado delicado

Colón perdió la punta con Morón, pero la fecha no fue tan negativa

Colón perdió la punta con Morón, pero la fecha no fue tan negativa

Unión pende de un hilo y se juega el semestre en dos finales

Unión pende de un hilo y se juega el semestre en dos finales

Ovación
Colón vuelve al trabajo y Medrán prepara cambios para jugar con Godoy Cruz

Colón vuelve al trabajo y Medrán prepara cambios para jugar con Godoy Cruz

¡Unión es de la Liga Nacional! El Tate goleó a San Martín (C) y aseguró su permanencia

¡Unión es de la Liga Nacional! El Tate goleó a San Martín (C) y aseguró su permanencia

Malena Santillán sumó otro logro internacional: medalla de plata en Panamá

Malena Santillán sumó otro logro internacional: medalla de plata en Panamá

Destacada participación santafesina en la Copa Nacional de Clubes 2026

Destacada participación santafesina en la Copa Nacional de Clubes 2026

Colón disfrutó de una noche a puro boxeo con una victoria santafesina

Colón disfrutó de una noche a puro boxeo con una victoria santafesina

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"