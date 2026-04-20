Talleres ganó y mete presión: Unión queda contra las cuerdas en la Zona A

El triunfo de Talleres ante Riestra por 2-0 complica el panorama del Unión , que ahora quedó a cinco puntos a falta de dos fechas-

La recta final del Torneo Apertura se vuelve cada vez más exigente para Unión. La victoria de Talleres por 2-0 ante Deportivo Riestra en Córdoba no solo consolidó al equipo de Carlos Tevez entre los ocho mejores de la Zona A, sino que además golpea de lleno en las aspiraciones del Tatengue.

Con este resultado, la “T” estiró la diferencia a cinco puntos cuando apenas restan dos jornadas, un margen que obliga a Unión a un cierre prácticamente perfecto si pretende mantenerse con chances de clasificación.

Un triunfo sin sobresaltos en Córdoba para Talleres

En el estadio Mario Alberto Kempes, el equipo cordobés resolvió el partido con autoridad. Los goles de Ronaldo Martínez y Agustín Schott marcaron la diferencia ante un Riestra que nunca logró meterse en partido.

El encuentro tuvo un condimento especial: comenzó con una hora y media de demora por una intensa lluvia que obligó al árbitro Fernando Echenique a postergar el inicio. Incluso, la suspensión momentánea llegó a estar sobre la mesa por el estado del campo, aunque finalmente se decidió jugar ante la falta de fechas disponibles en el calendario.

Cuando la pelota empezó a rodar, Talleres mostró solidez y eficacia para quedarse con tres puntos clave en la pelea por la clasificación.

Unión, obligado a reaccionar

El impacto en Santa Fe es directo. Unión, que viene de dos derrotas consecutivas, quedó en una posición límite. Depende de sí mismo pero necesita sumar todo lo que queda, además de esperar otros resultados.

El panorama es aún más exigente si se tiene en cuenta que en la última fecha recibirá justamente a Talleres, en lo que puede transformarse en una verdadera final… siempre y cuando el equipo de Leonardo Madelón llegue con chances matemáticas.

Una tabla que no da margen

Con Talleres firme dentro de los puestos de clasificación, la presión recae sobre Unión, que deberá cambiar rápidamente la cara si quiere seguir en carrera.

La combinación de resultados reciente dejó al equipo santafesino sin red: cada partido será decisivo y cualquier tropiezo podría dejarlo definitivamente fuera de la pelea.

El cierre está a la vista, y la victoria de Talleres no hizo más que elevar la exigencia al máximo.