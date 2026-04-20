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Colón disfrutó de una noche a puro boxeo con una victoria santafesina

El Zurdo Diego Borda se impuso por puntos al catamarqueño Leguizamón en un festival organizado por Carlos Lemos en el gimnasio Roque Otrino del Club Colón

Ovación

Por Ovación

20 de abril 2026 · 10:09hs
El Zurdo Diego Borda consiguió un gran triunfo en el gimnasio Roque Otrino de Colón.

El Zurdo Diego Borda consiguió un gran triunfo en el gimnasio Roque Otrino de Colón.

Tal como estaba previsto se llevó a cabo un muy buen festival boxístico, el cual contó con la organización del promotor Carlos Lemos, en el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón. La velada, fiscalizada por la Asociación de Box de la Provincia de Santa Fe, contó con una pelea profesional, que resultó triunfo del santafesino Diego Borda sobre Exequiel Leguizamón, y que se completó con una programación que comprendió la realización de 11 combates, cuyos intérpretes fueron rentados, y que brindaron un buen espectáculo.

Gran velada boxística pasó por el Roque Otrino

En las instalaciones del gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón, se llevó a cabo un gran festival boxístico que tuvo un pleito profesional, y otros de carácter amateur, del cual participaron boxeadores santafesinos, muchos de los cuales entrenan diariamente en la entidad rojinegra bajo las órdenes de Carlos Lemos.

En el único combate profesional, el santafesino Diego el Zurdo Borda derrotó por puntos en fallo unánime a Exequiel el Chiva Leguizamón, a la distancia de 6 rounds en la categoría ligero. El árbitro fue el corondino Ariel Morúa, y contó con la supervisión de Arzeno Torcuato, Darío Gómez y Lisandro Maglien, los cuales tuvieron bajo la fiscalización de José Baisetto de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe.

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El p&uacute;gil santafesino entrenado por Carlos Lemos se impuso al catamarque&ntilde;o Leguizam&oacute;n en fallo un&aacute;nime.

El púgil santafesino entrenado por Carlos Lemos se impuso al catamarqueño Leguizamón en fallo unánime.

El Zurdo Borda, entrenado por Carlos Lemos en el Club Colón, consiguió así la primera victoria en lo que va de la temporada, ya que su última presentación había sido con un triunfo por puntos en octubre pasado en el mismo escenario, es decir, que ganó en casa. De esta manera, el representante del barrio Centenario, de 26 años, acumula 9-2 (6 KO). En las tarjetas se dieron estos guarismos: Torcuato Arzeno 59-55, Dario Gomez 59-55 y Lisandro Maglier 60-54.

Las otras peleas

En relación a los combates entre púgiles aficionados, también actuaron como árbitros Ariel Morúa y Ricardo Centurión, mientras que la cronometrista fue Beatriz Perassi y el médico presente el doctor Sergio Ramseyer. El colonista Pablo Escobar se impuso por KO en el tercer asalto a Sebastián Espíndola de la provincia de Entre Ríos, mientras que el paranaense Jaime Elías derrotó por puntos a Ignacio Montiel del Peri Boxing Club.

Por su parte, el corondino Exequiel Hernández superó por puntos a Bruno Gamarra del King Box, Agustín Pavón del Toledo Box doblegó por puntos a Matías Córdoba del Club Colón, Juan Podestá de Colón y Matías Jaime de Paraná terminaron empatados, y Alexis Valenzuela del King Box doblegó a Lucas Urrutia del Peri Boxing Club.

También se registraron los triunfos por puntos de Yoana Pintos del Peri Boxing Club sobre Gabriela Zabala del Tin Tin Boxy, Nicolás Rodríguez de Colón a Axel Molina del Willie Pep, y Cristian Benítez de Colón sobre Isaías Núñez del Pequeños Demonios. Además, Camilo Ojeda, entrenado por Nacho Doldán en el Willie Pep, superó KOT en el tercer asalto a Brian Bolgani del King Box, Celene Galindo del Club Colón por puntos a Fernanda Espíndola del gimnasio Los Charrúas de Paraná.

Colón Borda boxeo
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