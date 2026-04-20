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Capibaras se presenta en Uruguay en el cierre de la octava fecha

En cumplimiento de la 8° fecha del Súper Rugby Américas, Capibaras jugará con Peñarol de Montevideo. La franquicia litoraleña presentará dos cambios en relación al elenco que venció a Tarucas

Ovación

Por Ovación

20 de abril 2026 · 08:31hs
Peñarol y Capibaras cerrarán la octava fecha del Súper Rugby Américas.

Peñarol y Capibaras cerrarán la octava fecha del Súper Rugby Américas.

Este lunes 20 de abril se bajará el telón de la octava fecha del Súper Rugby Américas, en el cual Capibaras deberá visitar a Peñarol en Montevideo. La franquicia litoraleña viene de imponerse en el Hipódromo de Rosario a Tarucas por 39 a 28, y los uruguayos cayeron frente a Pampas en el CASI por 34 a 3. En el estadio Charrúa de Montevideo, con el arbitraje de Gonzalo de Achával y sus asistentes, Juan Maio y Arman Abi-Saab, se medirán argentinos y uruguayos.

Capibaras y Peñarol juegan en Montevideo

Se viene otro Súper Lunes de acción para la franquicia del Litoral. El duelo frente al actual campeón Peñarol marcará el comienzo de la rueda de revanchas del Súper Rugby Américas. El encuentro comenzará mañana a las 20 en el Estadio Charrúa de Montevideo y el encargado de impartir justicia será Gonzalo De Achaval . Será la segunda vez que ambos equipos se enfrenten luego del triunfo del elenco argentino 34-7 en su debut oficial.

Bruno Heit por Guido Chesini y Gino Dicapua por Francisco Lluch serán los dos cambios con respecto al triunfo frente a Tarucas. En el banco de relevos hace su primera aparición Santiago "Toto" Vítola. En caso de ingresar el back de Atlético del Rosario será el más joven en vestir la camiseta de Capibaras con 18 años, 11 meses y 6 días.

Es importante destacar que como titular volverá a ser el octavo el santafesino Manuel Bernstein de CRAI, y en el banco de suplentes estará a disposición Bautista Grenón, flanker actualmente fichado en Alma Juniors de Esperanza, aunque surgió en Querandí RC y con paso destacado por el CRAI. En la escuadra uruguaya, el santafesino Alejandro Molinas irá al banco de los suplentes, ya que el head coach local realizó varios cambios en relación a la alineación que se presentó en el CASI ante la franquicia con base en Buenos Aires.

Peñarol de Uruguay formará con: Francisco Suárez, Joaquín Myska y Agustín Iglesias; Ethan Fryer y Manuel Rosmarino; Manuel Ardao, Lucas Bianchi (capitán) y Manuel Diana; Icaro Amarillo y Juan Francisco Pereira; Tomás Baca Castex, Noah Flesch, Juan Manuel Alonso, Santiago Marolda y Nicolás Pittaluga. Como eventuales relevos estarán: Sebastián Pérez, Mateo Perillo, Agustín Iglesias, José Ignacio Rodríguez, Manuel Ponte, Alejandro Molinas, Alfonso Perillo, James Thiel.

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El santafesino Manuel Bernstein ser&aacute; el octavo titular en la franquicia litorale&ntilde;a.

El santafesino Manuel Bernstein será el octavo titular en la franquicia litoraleña.

Pampas XV lo hará con: Diego Correa, Martín Vaca y Enzo Avaca; Lorenzo Colidio y Lucas Bur; Ignacio Gandini (capitán), Felipe Villagrán y Manuel Bernstein; Alejo Sugasti y Juan Bautista Baronio; Gino Dicapua, Bautista Estellés, Bruno Heit, Lautaro Cipriani y Franco Rosetto. Los suplentes serán: Bernado Lis, Juan Ignacio Rodríguez, Ignacio Orsetti, Juan Segundo Huber, Bautista Grenón, Juan Lovell, Ignacio Dogliani, Santiago Vitola.

Resultados Fecha 8

Pampas 31- Yacaré XV 14

Cobras 19- Dogos 48

Selknam 37- Tarucas 13

Peñarol vs. Capibaras (lunes 20/4)

-Posiciones: Pampas 36, Dogos 32, Tarucas 23, Capibaras y Selknam 21, Peñarol 14, Yacaré 11, Cobras 7.

-Próxima fecha:

Viernes 24/4: Dogos vs. Pampas

Sábado 25/4: Yacaré vs. Selknam

Domingo 26/4: Cobras vs. Capibaras

Lunes 27/4: Tarucas vs. Peñarol

Capibaras fecha Uruguay
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