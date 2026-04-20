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Jan De Nul cruzó a DEME: "Es una falacia malintencionada que busca entorpecer el proceso"

A través de un fuerte comunicado, la empresa belga y su socia argentina Servimagnus desmintieron versiones sobre una supuesta participación de capitales chinos en su oferta

20 de abril 2026 · 11:39hs
Jan De Nul cruzó a DEME: Es una falacia malintencionada que busca entorpecer el proceso

La licitación por el dragado y balizamiento de la Vía de Navegación Troncal (VNT) ha entrado en una fase de alta tensión discursiva. Mediante un comunicado de prensa difundido este 20 de abril, la compañía belga Jan De Nul junto a la firma argentina Servimagnus S.A. salieron al cruce de declaraciones vertidas por representantes de la empresa competidora, DEME, en una reciente nota publicada por el diario La Nación.

Desde el consorcio Jan De Nul – Servimagnus calificaron como una “falacia malintencionada” las versiones que sugieren que su propuesta esconde la participación de capitales o socios estatales chinos. La firma belga fue tajante al recordar su identidad: una compañía privada de origen familiar fundada en 1849, con más de 170 años de trayectoria y presencia ininterrumpida en Argentina desde hace tres décadas. Por su parte, Servimagnus ratificó su composición accionaria 100% de capitales privados argentinos.

El pasado “chino” de la competencia

Uno de los puntos más agudos del descargo fue la mención a las contradicciones de su competidora. Jan De Nul recordó que, paradójicamente, fue la propia DEME quien en la denominada “licitación corta” de 2022 participó en un joint venture junto a Shanghai Dredging Company (SDC), la principal empresa estatal de dragado de China.

Asimismo, señalaron que en 2018 DEME se alió con la firma china CRBC para competir por el Puerto de Guayaquil en Ecuador, licitación que finalmente ganó Jan De Nul por presentar una mejor oferta económica. “Cualquier información contraria carece de sustento fáctico y solo contribuye a generar desinformación”, expresaron desde la firma líder en dragado.

Equipamiento propio y soberanía técnica

Para despejar cualquier duda sobre la ejecución de las tareas en la Hidrovía, el comunicado aclara que la propuesta de Jan De Nul contempla el uso exclusivo de dragas propiedad del grupo. Esta definición se alinea estrictamente con el artículo 3 del Pliego de Especificaciones Técnicas, que exige que las tareas sean realizadas con equipos propios del concesionario.

Jan De Nul, que posee la flota de dragas privadas más grande del mundo, busca desarticular lo que considera una cortina de humo geopolítica. “Todas las especulaciones sobre supuestas cuestiones de seguridad nacional ofenden la inteligencia de la opinión pública”, dispararon.

Finalmente, las empresas remarcaron que el proyecto estratégico de la VNT requiere conocimiento, capacidad técnica y profesionalismo, además de un precio competitivo. Con este descargo, Jan De Nul busca blindar la transparencia del proceso licitatorio frente a lo que consideran maniobras de distracción de sus competidores directos en un negocio clave para la logística agroexportadora argentina.

Jan De Nul
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