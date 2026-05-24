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Federico Villagra, con otra importante victoria en su haber en el Rally Argentino

El popular “Coyote” fue el vencedor de la tercera fecha de la temporada de Rally Argentino, disputada en la provincia del Neuquén.

Matías Russo

Por Matías Russo

24 de mayo 2026 · 19:20hs
Federico Villagra, con otra importante victoria en su haber en el Rally Argentino

Una nueva cita del calendario, una carrera más del Campeonato Argentino de Rally, y un nuevo triunfo de Federico Villagra. Una historia repetida, que vuelve a ocurrir (y seguramente volverá a suceder).

Esta vez, luego de cuatro años, el “Rally del Petróleo y los Dinosaurios”, con sede en las localidades de Cutral Có y Plaza Huincul, retornaba al calendario del certamen nacional de la especialidad, con los caminos neuquinos y su característica topografía que volvían a ser sede de una competencia nacional.

Así, entre medio de las piedras patagónicas y de todo el polvo en suspensión que se generaba al paso de cada auto, el que se abrió camino ante todo eso fue el ya legendario Villagra. Tras un domingo en el que se repartieron triunfos de pruebas especiales entre el propio piloto cordobés y el actual campeón de Rally Argentino, Miguel Baldoni, la regularidad que tuvo durante todo el sábado el “Coyote” pagó más.

Finalmente, de todos los Skoda Fabia Rally2, el de Villagra fue el que prevaleció y se quedó con el triunfo en la 17ª visita de la categoría a suelo neuquino, con una renta definitiva favorable de 15,7 segundos por sobre su escolta que, increíblemente no fue Baldoni. Es que el segundo puesto de Alejandro Cancio genera la historia del día. El piloto local, oriundo de la propia Cutral Có, sede del evento, y también con un Skoda Fabia Rally2, regresó a la actividad este fin de semana para esta carrera solamente y terminó como el segundo mejor clasificado. Detrás de ellos, en el tercer lugar, se colocó el ya citado Baldoni, concluyendo a 22,7 segundos del vencedor.

Las otras divisionales del Rally Argentino

Por otra parte, en el resto de las divisionales que tiene Rally Argentino, los ganadores de la fecha fueron: Nicolás González (VW) en la RC MR; Fernando Daparte (Ford) en la RC3; Roberto Raimondi (Peugeot) en la RC4 y Santiago Sabbatini en la RC5 (Ford).

La próxima competencia del torneo será los días 26, 27 y 28 de junio, el clásico “Rally del Poncho”, con epicentro en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

Villagra Rally Neuquén
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