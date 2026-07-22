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El equipo que planea Madelón en Unión, con y sin inhibiciones activas

El Tatengue debutará este viernes, desde las 21.15, frente a Platense en Vicente López. La posibilidad de contar con los cinco refuerzos está atada al levantamiento de las inhibiciones que todavía pesan sobre el club, un escenario que por estas horas aparece muy complicado.

22 de julio 2026 · 15:20hs
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El equipo que planea Madelón en Unión, con y sin inhibiciones activas

Prensa Unión

A menos de 48 horas del estreno en el Torneo Clausura de la Liga Profesional, en Unión todas las miradas apuntan a un mismo tema: las inhibiciones que todavía le impiden habilitar a sus incorporaciones. Mientras el plantel intensifica la preparación para visitar este viernes a Platense, desde las 21.15, Leonardo Madelón aguarda una resolución que puede modificar por completo el once inicial.

LEER MÁS: Unión corre una carrera contra el tiempo para que Madelón pueda usar a los refuerzos

Aunque la dirigencia trabaja para resolver las deudas pendientes, el tiempo juega en contra y, hoy por hoy, parece muy difícil que los refuerzos puedan ser utilizados en el debut.

Una carrera contrarreloj para habilitar a los refuerzos en Unión

Después de cancelar la inhibición de 90.000 dólares correspondiente a José Enrique Angulo, Unión todavía mantiene dos sanciones activas en FIFA.

La última que se conoció corresponde a Sol de América, por una deuda de 125.000 dólares más intereses, mientras que la otra es de vieja data y pertenece a Juventud Las Piedras, por el pase de Maizon Rodríguez, y asciende a 495.000 dólares más intereses.

Si bien la dirigencia realiza gestiones para levantar ambas restricciones, el panorama no es alentador. En caso de no conseguirlo antes del cierre de las habilitaciones, Leonardo Madelón no podrá contar con ninguno de los cinco refuerzos que llegaron en este mercado: Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra, Eric Ramírez, Mauro Luna Diale y Juan De Dios Pintado.

Una situación que cobra todavía mayor relevancia si se tiene en cuenta que el equipo perdió futbolistas de peso durante el receso, como Mateo Del Blanco, Mauro Pittón y Rafael Profini, habituales titulares en la estructura del entrenador, y que el DT tampoco podrá contar con el lesionado Marcelo Estigarribia.

Los dos equipos que analiza Madelón en Unión

Si las inhibiciones finalmente son levantadas, el técnico tendría la posibilidad de utilizar a los nuevos jugadores desde el arranque. Mauro Luna Diale aparece como el refuerzo con mayores chances de ser titular, aunque durante los entrenamientos también probó con Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra y Eric Ramírez.

En ese escenario, la probable formación sería con Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Lucas Menossi, Emilio Giaccone o Santino Vera y Mauro Luna Diale; Misael Aguirre y Cristian Tarragona.

LEER MÁS: Se viene el debut de Unión en el Clausura y Madelón aún no renovó su contrato

En cambio, si las inhibiciones continúan vigentes, Brahian Cuello ocuparía el lugar de Luna Diale, mientras que Madelón perdería variantes importantes para modificar el partido desde el banco. No solo quedarían afuera Mosqueira, Malcorra, Luna Diale y Ramírez, sino que tampoco podría utilizar a Juan De Dios Pintado, quien de todos modos recién se incorporó este miércoles a los entrenamientos y llegaba con escasas posibilidades de ser titular.

Con este panorama, el gran rival de Unión antes de enfrentar a Platense no está dentro de la cancha, sino en los despachos. La dirigencia intenta resolver una situación que condiciona el inicio del campeonato y que puede obligar a Madelón a afrontar el debut con una formación muy distinta a la que imaginó para encarar el segundo semestre.

Unión Madelón Platense
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