La actividad de las formativas de la rama femenina de la ASB volvió a tener un fin de semana cargado de partidos en Santa Fe y la zona de influencia. Entre sábado y domingo, las distintas categorías salieron a la cancha en diferentes reductos de la capital provincial para darle continuidad a la fase regular de la competencia.
Femenino ASB: todos los resultados del fin de semana en las formativas
La actividad de las formativas de la rama femenina de la ASB volvió a tener un fin de semana cargado de partidos en Santa Fe y la zona de influencia
Por Ovación
La programación se desarrolló con encuentros en ambas jornadas y dejó una nueva batería de resultados, en una etapa del torneo donde cada presentación sirve para seguir sumando experiencia y consolidando el trabajo de los distintos equipos.
RAMA FEMENINA – DIVISIONES INFERIORES – SÁBADO 3 DE OCTUBRE
Infantiles – Alumni 41 – Gimnasia 42
Cadetes – Alumni 41 – Gimnasia A 42
RAMA FEMENINA – DIVISIONES INFERIORES – DOMINGO 4 DE OCTUBRE
CATEGORÍA INFANTILES
Alumni 35 – Almagro 64
El Quillá 1 – Alma Juniors 26 (PC, resto amistoso)
CATEGORÍA CADETES
Gimnasia B 18 – CUST A 82
CUST B 42 – Gimnasia A 36
República 49 – Centenario 45
El Quillá 32 – Alma Juniors 81
Alumni 37 – Almagro 76