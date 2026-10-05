Femenino ASB: todos los resultados del fin de semana en las formativas

La actividad de las formativas de la rama femenina de la ASB volvió a tener un fin de semana cargado de partidos en Santa Fe y la zona de influencia

La actividad de las formativas de la rama femenina de la ASB volvió a tener un fin de semana cargado de partidos en Santa Fe y la zona de influencia. Entre sábado y domingo, las distintas categorías salieron a la cancha en diferentes reductos de la capital provincial para darle continuidad a la fase regular de la competencia.