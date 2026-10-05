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Femenino ASB: todos los resultados del fin de semana en las formativas

La actividad de las formativas de la rama femenina de la ASB volvió a tener un fin de semana cargado de partidos en Santa Fe y la zona de influencia

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Por Ovación

5 de octubre 2026 · 15:30hs
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Femenino ASB: todos los resultados del fin de semana en las formativas

La actividad de las formativas de la rama femenina de la ASB volvió a tener un fin de semana cargado de partidos en Santa Fe y la zona de influencia. Entre sábado y domingo, las distintas categorías salieron a la cancha en diferentes reductos de la capital provincial para darle continuidad a la fase regular de la competencia.

La programación se desarrolló con encuentros en ambas jornadas y dejó una nueva batería de resultados, en una etapa del torneo donde cada presentación sirve para seguir sumando experiencia y consolidando el trabajo de los distintos equipos.

RAMA FEMENINA – DIVISIONES INFERIORES – SÁBADO 3 DE OCTUBRE

Infantiles – Alumni 41 – Gimnasia 42

Cadetes – Alumni 41 – Gimnasia A 42

RAMA FEMENINA – DIVISIONES INFERIORES – DOMINGO 4 DE OCTUBRE

CATEGORÍA INFANTILES

Alumni 35 – Almagro 64

El Quillá 1 – Alma Juniors 26 (PC, resto amistoso)

CATEGORÍA CADETES

Gimnasia B 18 – CUST A 82

CUST B 42 – Gimnasia A 36

República 49 – Centenario 45

El Quillá 32 – Alma Juniors 81

Alumni 37 – Almagro 76

ASB formativas Femenina
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