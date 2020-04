Fernando Dalla Fontana: "Practicar en el garaje sirve para estar en forma"

El deporte santafesino y el tenis en particular han tenido un gran crecimiento en los últimos años en el ámbito santafesino. Pero como todas las disciplinas no escapó a la cuarentena dispuesta por las autoridades nacionales a causa de la pandemia por el coronavirus.

Dedicación y trabajo le permitieron a Fernando Dalla Fontana ser uno de los mejores tenistas santafesino de toda la historia. Esa brillante carrera deportiva lo pasó a convertir luego en el director de la escuela del Santa Fe Lawn Tennis Club.

"En lo personal estamos muy preocupados porque estamos sin trabajar. No sabemos realmente cómo va a continuar esta situación mundial que estamos viviendo. En lo tenístico me tomó por sorpresa, porque teníamos muchos planes para la escuela en el Santa Fe Lawn Tenis Club, que si Dios quiere se podrá concretar cuando esta pandemia cese" le dijo Dalla Fontana a UNO Santa Fe.

El exintegrante del equipo argentino de Copa Davis en la década del 70 expresó que "la recomendación a los jugadores es primero de todo que no salgan de sus casas, hay muchos ejercicios que se pueden hacer para mantenerse en forma. Hemos estado mandando videos donde muestro algunos de los ejercicios que se pueden realizar en la casa. Y si hay una pared o un garaje es un lugar buenísimo para practicar los golpes".

"Cuando era chico se practicaba mucho en el garaje de mi casa, y así lo han hecho muchos jugadores, lo cual habla a las claras que es positivo y sirve mucho sobre todo en medio de esta situación que estamos viviendo. Es importante destacar que el preparador físico del club ha dado unos ejercicios para realizar" señaló el profesor Dalla Fontana, quien en su época de jugador juvenil compartió dupla con José Luis Clerc.

842020 f2 fernando dalla fontana tenis santa fe.jpg Fernando Dalla Fontana es uno de los tenistas más destacados de la historia de nuestro país. Gentileza SFLTC

Más sensaciones de un referente

Ante la consulta de cuándo puede regresar la actividad explicó que "con respecto a las competencias locales y de la Liga de Tenis no se sabe absolutamente nada. Hay que esperar que la Asociación Argentina de Tenis dé el visto bueno, cuando se haya paliado la situación actual que vivimos".

"La Liga del Litoral siempre tuvo muy buenos jugadores en muchas categorías, y actualmente todo esto pasa porque hay buenos profesores. En la actualidad contamos con un jugador que es oriundo de Humboldt, Giuliano Furlotti, que el año pasado ganó el Sudamericano de Menores de 14 años" manifestó sobre el presente del tenis local.

842020 f3 fernando dalla fontana tenis santa fe.jpg En el Santa Fe Lawn Tennis Club las actividades están suspendidas por el coronavirus. Gentileza SFLTC

Por último, lo consultamos por cómo ve los cambios que se han dado en el ente rector del tenis a nivel nacional, sobre lo cual destacó que "los cambios en la AAT en lo que refiere a los torneos, no hubo demasiados. Actualmente la AAT ofrece cursos por videoconferencia para todas las federaciones del país, lo cual me parece positivo. Veo que es gente que tiene las ganas de hacer las cosas como corresponde y ese no es un punto menor".

Fernando Dalla Fontana fue tenista santafesino con muchas virtudes. Se convirtió en profesional a los 19 años, y jugó a la par de grandes tenistas como Guillermo Vilas y José Luis Clerc. En Sub 16, jugó el tradicional Orange Bowl, en Miami, y junto a Batata Clerc, derrotaron en la final a la dupla conformada por John McEnroe y Larry Gottfried. Integró el equipo argentino de Copa Davis en nueve ocasiones junto a tenistas de la talla de Guillermo Vilas, José Luis Clerc, Ricardo Cano y Lito Álvarez, entre otros.