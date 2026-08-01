¿Continúa siendo técnico de Colón? Medrán aseguró tener la banca de la dirigencia

Ezequiel Medrán habló en rueda de prensa, luego del empate 1-1 ante Acassuso, asumiendo la amargura por no haberse quedado con la victoria y además se refirió a las especulaciones sobre su futuro donde confirmó una charla con la dirigencia y el respaldo de los jugadores.

Luego de la igualdad como visitante, el director técnico de Colón , Ezequiel Medrán, brindó sus sensaciones sobre el desarrollo del partido, la racha de goles tempraneros en contra y su continuidad al frente del equipo.

"La amargura de hoy es no haberlo ganado. El equipo intentó en todo momento, tomó todos los riesgos necesarios desde el inicio y buscó hasta el final la posibilidad de quedarnos con los tres puntos, más allá de haber logrado el empate", señaló el entrenador en conferencia de prensa.

Los errores en el arranque, una preocupación recurrente

Respecto al desarrollo del encuentro y las dificultades presentadas, Medrán hizo hincapié en la necesidad de corregir las distracciones iniciales: "Arrancar perdiendo a los dos minutos es un condicionante muy importante. Son partidos de detalles donde no podés permitir que se te haga cuesta arriba. Cometemos errores puntuales que nos cuestan goles y nos impiden encaminar lo que pretendemos". Asimismo, agregó sobre las condiciones del campo de juego: "La dificultad de la cancha era una realidad, había que jugar de la manera que se podía, pero rescato la actitud del equipo de entregarse al máximo".

Los cambios ofensivos que buscaron el empate

Consultado sobre las modificaciones tácticas realizadas en el segundo tiempo, el entrenador explicó que el objetivo fue darle mayor profundidad al ataque. Para ello, decidió renovar la banda izquierda con el ingreso de Sarmiento y los pasajes de Allende, buscando generar más peso ofensivo y una mejor presencia en el área rival. Además, destacó el rendimiento de Garate, al considerar que cumplió una buena tarea de espaldas al arco, participó en la generación de peligro y tuvo su premio con el gol del empate.

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El respaldo de la dirigencia y su continuidad

En el cierre, el DT también se refirió a las versiones sobre su continuidad y al vínculo con la dirigencia. Aseguró que se siente respaldado tanto por el plantel como por el cuerpo técnico y reveló que mantiene un diálogo permanente con el presidente y los dirigentes. Asimismo, reconoció la deuda futbolística que el equipo mantiene con los hinchas y la exigencia que rodea al club, aunque remarcó que el foco está puesto en el trabajo cotidiano para corregir errores, mejorar el rendimiento y construir un equipo más competitivo.

"Estoy bien, nos sentimos respaldados por el plantel y el cuerpo técnico. Tuve una charla con el presidente y la dirigencia, hay un diálogo permanente. Entendemos la deuda y la exigencia que hay con nuestra gente, pero estamos enfocados en el trabajo del día a día para mejorar y ser más competitivos", manifestó Medrán.