Madelón fue crítico con el penal, pero respaldó a Unión: "Hay que seguir por este camino"

El entrenador rojiblanco rescató el funcionamiento del equipo pese al 2-0 frente a Gimnasia de Mendoza, cuestionó el penal que abrió el marcador y aseguró que el plantel está en pleno proceso de reconstrucción tras el mercado de pases.

La derrota ante Gimnasia de Mendoza dejó un sabor amargo en Unión , aunque Leonardo Madelón prefirió hacer un análisis más profundo que el simple resultado. El entrenador rojiblanco valoró la producción futbolística de su equipo durante gran parte del encuentro, cuestionó el penal que abrió el marcador y transmitió tranquilidad de cara a la continuidad del Torneo Clausura.

Uno de los puntos que más molestó al DT fue la decisión del VAR de intervenir en la acción que terminó con el penal convertido por Agustín Módica, sobre el cierre del primer tiempo.

"Para mí esos penalitos no van. El árbitro había cobrado córner y después el VAR lo llamó. No me gustaría que un penal así también nos lo den a favor. Son jugadas que cambian un partido", expresó con evidente fastidio.

"El equipo hizo un buen partido"

Más allá de la derrota, Madelón insistió en que Unión desarrolló el plan de juego que había preparado y generó situaciones suficientes para cambiar la historia.

"Tuvimos 25 o 30 minutos muy buenos. Jugamos simple, encontramos los espacios y creamos muchas chances. El arquero de ellos respondió muy bien y también pegamos dos pelotas en los palos. Son cosas que pasan en el fútbol", analizó.

Incluso evitó cargar responsabilidades sobre sus futbolistas por las oportunidades desperdiciadas. "No voy a retar a un jugador porque una pelota dio en el palo. Lo importante es que el equipo llegó, generó y tuvo funcionamiento. Después hay días en los que la pelota no entra", explicó.

El entrenador también reconoció que el segundo tanto de Gimnasia, convertido apenas iniciado el complemento, terminó condicionando el desarrollo del encuentro.

"Nos agarraron mal parados a los cinco minutos y ese 2-0 cambió todo. Ellos tienen jugadores rápidos y aprovecharon los espacios que dejamos", sostuvo.

Confianza en el plantel y en el proceso en Unión

Lejos de dramatizar la derrota, Madelón pidió mantener la calma y recordó que el plantel atraviesa una etapa de reconstrucción luego de un mercado de pases con varias modificaciones.

"Se fueron jugadores importantes y llegaron otros que recién se están adaptando. Tenemos que seguir conociéndonos, encontrar los mejores lugares para cada uno y seguir creciendo como equipo", manifestó.

Además, dejó un mensaje de respaldo para el grupo de cara al compromiso del próximo jueves frente a Lanús.

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"Conozco muy bien a este plantel y sé que tiene con qué levantarse. Les dije a los jugadores que no se desesperen, que sigan trabajando porque este es el camino", aseguró.

Por último, el entrenador se dirigió a los hinchas rojiblancos y les pidió confianza en el proceso.

"Entiendo la bronca porque nosotros también queríamos ganar, pero quiero que la gente sepa que este equipo trabaja, propone y deja todo en la cancha. Mientras yo esté al frente, esa actitud no va a faltar. Hay que seguir insistiendo porque los resultados van a llegar", concluyó.