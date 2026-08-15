Ferro y Morón no quieren aflojar en la punta de la Zona A

Ferro, Morón y varios de los equipos que buscan meterse en la pelea de arriba tendrán este sábado compromisos ante rivales de la Zona B. El Verdolaga intentará sostener la ventaja en la cima, mientras que el Gallo buscará seguir como escolta.

La fecha 25 de la Primera Nacional tendrá este sábado una jornada cargada de partidos interzonales y con varios equipos de la Zona A que miran con atención la parte alta de la tabla. Ferro lidera con 46 puntos, Morón suma 41 y Godoy Cruz aparece cuarto con 37, mientras que Ciudad de Bolívar acumula 34 y Estudiantes de Buenos Aires tiene 32. Colón está tercero con 39 puntos, y recibirá a Patronato.

En ese contexto, cada punto adquiere un valor especial en la lucha por los puestos de clasificación. Ferro buscará ampliar o, al menos, conservar su diferencia en la cima; Morón intentará seguirle el ritmo y Godoy Cruz tendrá la posibilidad de acercarse al podio.

Ferro quiere mantener el liderazgo frente a Atlanta

El puntero de la Zona A, Ferro Carril Oeste, afrontará desde las 15 un exigente compromiso frente a Atlanta en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri.

El Verdolaga llega fortalecido luego de vencer 2-1 a Los Andes como visitante y cortar una racha de dos derrotas consecutivas. Con 46 unidades, conserva cinco puntos de ventaja sobre Morón y buscará aprovechar su localía para sostenerse en lo más alto.

Nazareno Kihm, lesionado en el último encuentro, no fue convocado y Sebastián Corda aparece como su reemplazante. Además, Gonzalo Castellani vuelve a estar disponible tras cumplir dos fechas de suspensión.

Ferro: Fernando Monetti; Sebastián Corda, Federico Tévez o Leandro Peña Biafore, Misael Tarón, Emiliano Ozuna; Matías Kabalin, Felipe Obradovich, Nicolás Gómez o Ángel González, Enzo Hoyos; Emanuel Dening y Lautaro Parisi.

Morón, por otra victoria para no perderle pisada

El escolta Deportivo Morón, que acumula 41 puntos, recibirá a Almagro desde las 15 en el Nuevo Francisco Urbano.

El Gallo viene de golear 4-1 a Acassuso y atraviesa un gran momento en su estadio: permanece invicto como local, con nueve triunfos y tres empates. Walter Otta mantendría la formación que consiguió la última victoria.

Morón: Julio Salvá; Emanuel Iñiguez, Braian Salvareschi, Leonel Cardozo, Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Mauro Burruchaga, Mariano Bíttolo; Juan Manuel Olivares; Franco Fagundez y Mateo Levato.

Godoy Cruz quiere meterse en el podio

Otro de los equipos que mira con atención la cima es Godoy Cruz. El Tomba suma 37 puntos y recibirá a Deportivo Maipú desde las 18 en el Feliciano Gambarte.

El conjunto mendocino llega con cuatro triunfos consecutivos y buscará prolongar su racha para acercarse a Morón y meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos.

Pablo De Muner no realizaría modificaciones respecto del equipo que derrotó 2-1 a Chaco For Ever.

Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Tomás Rossi, Diego Viera, Nahuel Brunet; Vicente Poggi, Gastón Gil Romero, Benjamín Schamine, Antonio Guerrero; Axel Rodríguez y Martín Pino.

El resto de los partidos que involucran a la Zona A

Además de los encuentros de los principales protagonistas, este sábado habrá otros compromisos importantes para la tabla:

15.00: Agropecuario vs. Ciudad de Bolívar.

15.00: San Miguel vs. Colegiales.

16.00: Mitre de Santiago del Estero vs. Güemes, en el clásico santiagueño.

19.00: Estudiantes de Buenos Aires vs. Chacarita.

19.00: Quilmes vs. San Telmo.

Ciudad de Bolívar, con 34 puntos, buscará sumar como visitante ante Agropecuario, mientras que San Miguel, que reúne 26 unidades, será local de Colegiales.

Por su parte, Mitre, con 28 puntos, afrontará el clásico ante Güemes, en un duelo que también tendrá impacto en la pelea por mejorar posiciones.

Estudiantes de Buenos Aires, que tiene 32 unidades, recibirá a Chacarita desde las 19 en Caseros. El equipo bonaerense viene de perder ante Deportivo Madryn y necesita recuperarse para acercarse a los puestos de Reducido.

En el cierre de la jornada, San Telmo, que suma 23 puntos, visitará a Quilmes desde las 19 en el estadio Centenario. El Candombero necesita sumar para escapar de la zona baja, mientras que el Cervecero intentará aprovechar la localía para acercarse a los puestos de clasificación.