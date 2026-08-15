El uso de las tecnologías y la necesidad de acompañar a las nuevas generaciones en los entornos digitales fueron el eje de dos conferencias organizadas por el Ministerio de Educación de la Provincia. Las actividades reunieron a más de 1.300 docentes, directivos, supervisores, estudiantes y familiares en Rosario y Santa Fe.

Educación y pantallas: Santa Fe busca estrategias para prevenir la dependencia digital en chicos y adolescentes

En el marco del Programa de Educación Digital, el Gobierno de Santa Fe puso el foco en uno de los desafíos que plantea el vínculo cotidiano con las nuevas tecnologías: cómo prevenir la dependencia digital y brindar herramientas para que chicos y adolescentes puedan desenvolverse en los entornos virtuales de manera crítica, autónoma y responsable.

Las jornadas, bajo el título “Habitar el mundo digital. Estrategias para prevenir la dependencia digital” , estuvieron a cargo de Milagros Schroder, responsable de contenidos educativos de Faro Digital, una organización especializada en ciudadanía digital.

Los encuentros se realizaron el miércoles 12 en el Teatro La Comedia de Rosario y el jueves 13 en el Centro Cultural Provincial Francisco “Paco” Urondo de Santa Fe.

Durante las conferencias se abordaron las herramientas para prevenir la dependencia digital, las dinámicas que se producen detrás de las pantallas y las estrategias necesarias para acompañar a niños y adolescentes en su vínculo con la tecnología.

Educación y pantallas: Santa Fe busca estrategias para prevenir la dependencia digital en chicos y adolescentes

El ministro de Educación, José Goity, sostuvo que la escuela no puede permanecer ajena a esta realidad. “No se puede pensar a la educación si no incorporamos el concepto de mundo digital porque hoy ese mundo es tan real como lo que consideramos comúnmente como realidad”, afirmó.

En ese sentido, planteó que el rol de la escuela también consiste en preparar a los estudiantes para desenvolverse en esos espacios. Según Goity, los docentes deben brindarles herramientas para que puedan “habitar el mundo digital de manera autónoma, crítica y responsable”.

El funcionario destacó además que el Programa de Educación Digital constituye “una política estratégica del Ministerio de Educación”, orientada a proyectar el sistema educativo hacia los nuevos escenarios tecnológicos.

Una problemática que involucra a toda la comunidad educativa

La propuesta no estuvo dirigida únicamente a docentes y equipos directivos. También participaron estudiantes y familias, con el objetivo de generar un espacio de reflexión compartida sobre los hábitos digitales y las herramientas disponibles para acompañar a los más jóvenes.

La secretaria General del Ministerio de Educación, María Martín, destacó la participación de los docentes y señaló que la convocatoria buscó ampliar la discusión hacia toda la comunidad educativa.

“Además de los equipos docentes y directivos, también invitamos a estudiantes y familias porque la idea es reflexionar en conjunto”, explicó.

Martín también vinculó las jornadas con el proceso de capacitación que lleva adelante la Provincia: más de 4.000 docentes ya participaron de las instancias de formación, mientras que el programa alcanzó a 870 de las 900 escuelas santafesinas.

La funcionaria remarcó que el objetivo es dotar a las instituciones de herramientas para acompañar estos procesos, con la escuela como un espacio central de integración y orientación.

Por su parte, Schroder resumió el eje de las charlas en la necesidad de comprender qué sucede con las personas detrás de las pantallas y revisar las formas de vincularse con el mundo digital.

“Estas charlas nos permitieron pensar qué pasa con la dependencia digital, entender lo que sucede detrás de la pantalla”, señaló. Y agregó que el objetivo es construir estrategias que permitan “habitar el territorio digital” de una manera crítica.

Una política que busca regular y acompañar el uso de la tecnología

El Programa de Educación Digital busca acompañar a las escuelas en la incorporación responsable y significativa de las tecnologías y establecer pautas para el uso de nuevas herramientas digitales dentro de los establecimientos.

La iniciativa contempla capacitación para docentes y equipos directivos en alfabetización digital, ciudadanía digital y cuidado en los entornos virtuales, además de promover un uso seguro, saludable, responsable, ético y creativo de la tecnología.

El programa cuenta con la coordinación del psiquiatra Lucas Raspall y el trabajo conjunto de Grooming Argentina y Faro Digital.

Durante las dos jornadas, además, se reconoció a docentes que realizaron trabajos destacados en las capacitaciones sincrónicas del programa, como parte del proceso de formación que desarrolla la Provincia.