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Newell's busca volver al triunfo ante Riestra en el Coloso

La Lepra recibirá este sábado al Malevo por la quinta fecha del Torneo Clausura. El equipo rosarino necesita recuperarse después de un comienzo irregular y sumar puntos importantes en la pelea por la permanencia.

Ovación

Por Ovación

15 de agosto 2026 · 10:31hs
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Newells busca volver al triunfo ante Riestra en el Coloso

Newell's tendrá este sábado una nueva oportunidad para reencontrarse con la victoria cuando reciba a Deportivo Riestra, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 19 en el estadio Marcelo Bielsa, con arbitraje de Luis Lobo Medina y transmisión de TNT Sports Premium.

El conjunto rosarino apenas pudo ganar en la jornada inaugural y luego acumuló presentaciones sin volver a quedarse con los tres puntos. Por eso, ante un rival que también pelea por escapar de la zona comprometida, el partido aparece como una posibilidad concreta para cambiar el rumbo.

Newell's necesita reaccionar

El presente de la Lepra no es el esperado. La derrota frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela profundizó las dudas y obligó al equipo dirigido por Frank Kudelka a buscar respuestas rápidamente.

Además, la expulsión de Jerónimo Russo generó una variante obligada en la defensa. Martín Luciano ocuparía su lugar sobre el sector izquierdo.

En un contexto marcado por las dificultades económicas y la austeridad en el mercado de pases, Newell's necesita encontrar soluciones dentro del plantel para comenzar a sumar con mayor regularidad.

La probable formación será: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lautaro Giannetti, Martín Luciano; Walter Mazzantti, Luca Regiardo, Jerónimo Gómez Mattar, Thomas Ríos, Facundo Guch; Ignacio Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.

Riestra llega envalentonado

Deportivo Riestra, en cambio, llega a Rosario con el ánimo renovado después de conseguir una importante victoria en el estadio Guillermo Laza.

El 2-0 frente a Estudiantes, que presentó una formación alternativa, le permitió al equipo dirigido por Guillermo Duró volver a sonreír y sumar confianza en un torneo en el que también tiene como prioridad alejarse de la zona de descenso.

El Malevo ya había conseguido otro triunfo resonante como local frente a Boca durante este Clausura, aunque todavía tiene una cuenta pendiente: ganar fuera de casa.

Con la intención de aprovechar las dudas de Newell's y conseguir un resultado que le permita tomar distancia de los puestos comprometidos, Riestra saldrá al Coloso con un equipo que tendría a Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Celiz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.

Todos los datos de Newell's-Riestra

Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lautaro Giannetti, Martín Luciano; Walter Mazzantti, Luca Regiardo, Jerónimo Gómez Mattar, Thomas Ríos, Facundo Guch; Ignacio Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Celiz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.

Newells Riestra
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