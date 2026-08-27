Santilli recibió a Pullaro, Frigerio y Llaryora en la Casa Rosada: los reclamos que llevó Santa Fe

El gobernador santafesino se reunió con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a sus pares de Córdoba y Entre Ríos. La agenda incluyó la situación de las rutas nacionales, el costo de la energía para las industrias y el régimen de Zonas Frías.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , participó este jueves de una reunión en la Casa Rosada junto al jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli , y sus pares de Córdoba, Martín Llaryora, y Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El encuentro tuvo como eje una serie de reclamos vinculados con infraestructura, energía y producción que los mandatarios de la Región Centro vienen planteando ante el Gobierno nacional.

Durante la reunión, que se extendió por más de una hora y media, se abordó la situación de las rutas nacionales , el impacto del costo de la electricidad sobre los grandes usuarios industriales y la continuidad del régimen de Zonas Frías , actualmente en discusión en el Senado.

Tras el encuentro, Pullaro sostuvo que se plantearon cuestiones que las provincias vienen gestionando desde hace tiempo y que requieren respuestas. “Planteamos temas que ya venimos gestionando y que no pueden esperar más: la mejora de la red vial, el sostenimiento de nuestras industrias frente al costo de la energía y el régimen de Zonas Frías”, afirmó.

El gobernador santafesino remarcó además que la prioridad de su gestión está puesta en el impacto que estas decisiones tienen sobre la población y el entramado productivo. “Nuestra prioridad es y será siempre cuidar el esfuerzo de los santafesinos”, sostuvo.

Rutas y energía, en el centro de los reclamos

Uno de los principales puntos de la reunión fue la situación de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, una cuestión que forma parte de los reclamos que los tres gobernadores vienen sosteniendo de manera conjunta.

También se analizó el escenario que atraviesan los grandes usuarios industriales de energía eléctrica, con especial atención en los costos que deben afrontar las empresas y la posibilidad de avanzar en un esquema de refinanciación de las deudas vinculadas al servicio.

A esto se sumó la discusión en torno al régimen de Zonas Frías, que actualmente se encuentra en tratamiento en el Senado y que forma parte de la agenda energética que los mandatarios de la Región Centro buscan sostener ante Nación.

La reunión contó además con la participación del secretario del Interior, Gustavo Coria, y del jefe de Gabinete de Córdoba, Manuel Calvo.

Una agenda común de la Región Centro

El encuentro en la Casa Rosada se inscribe en una serie de reuniones que el Gobierno nacional viene manteniendo con distintos gobernadores para avanzar en temas de gestión y, al mismo tiempo, construir consensos en torno a la agenda que el Ejecutivo pretende llevar adelante en el Congreso.

En ese marco, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos buscan sostener una posición común frente a cuestiones que consideran estratégicas para una de las regiones de mayor peso productivo, industrial, agropecuario y logístico del país.

Los tres mandatarios ya habían ratificado esta agenda conjunta a fines de julio, durante una reunión de la Región Centro realizada en San Francisco, Córdoba. Allí plantearon como ejes de trabajo la infraestructura, la energía, la producción, las retenciones agropecuarias y la hidrovía.

La reforma electoral quedó afuera del encuentro

La reunión también se produjo en medio de las conversaciones que el Gobierno nacional mantiene con los gobernadores de cara al tratamiento de distintas iniciativas en el Congreso.

Entre los proyectos que aparecen en el horizonte oficial figuran el Presupuesto 2027 y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que recientemente obtuvo media sanción en Diputados y deberá ser tratada por el Senado. También se encuentra en evaluación una reforma electoral que podría incluir cambios en las PASO nacionales.

Sin embargo, desde la Casa Rosada descartaron que la reforma electoral haya formado parte de la reunión con los gobernadores de la Región Centro y señalaron que el intercambio estuvo concentrado en cuestiones de gestión, principalmente vinculadas con rutas y energía.

De esta manera, Pullaro volvió a llevar a la mesa con Nación los reclamos que Santa Fe viene planteando en materia de infraestructura vial y costos energéticos, esta vez junto a los gobernadores de Córdoba y Entre Ríos, en el marco de una estrategia común de la Región Centro.