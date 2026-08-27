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Fuerte temporal en Las Rosas y San Genaro: 53 viviendas afectadas, techos volados y daños en una escuela

Las dos localidades fueron las más afectadas por fuertes ráfagas de viento y caída de granizo. En Las Rosas hubo daños en 29 casas y en San Genaro otras 24, además de la galería de una escuela. La Provincia desplegó equipos de Protección Civil, EPE, Seguridad y Desarrollo Humano.

27 de agosto 2026 · 16:30hs
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Fuerte temporal en Las Rosas y San Genaro: 53 viviendas afectadas

Fuerte temporal en Las Rosas y San Genaro: 53 viviendas afectadas, techos volados y daños en una escuela
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Fuerte temporal en Las Rosas y San Genaro: 53 viviendas afectadas

Fuerte temporal en Las Rosas y San Genaro: 53 viviendas afectadas, techos volados y daños en una escuela

El fuerte temporal que se registró durante la mañana de este jueves provocó daños en al menos 53 viviendas de Las Rosas y San Genaro, dos de las localidades más afectadas por el fenómeno climático en la región. Las ráfagas de viento y la caída de granizo provocaron voladuras de techos y caída de árboles.

Ante la situación, el Gobierno de Santa Fe desplegó personal y equipos de distintos organismos para colaborar con los municipios en el relevamiento de los daños y la asistencia a las familias afectadas.

En Las Rosas se contabilizaron 29 viviendas con daños de diversa consideración, mientras que dos familias debieron ser evacuadas y reciben asistencia de la Municipalidad. Según informó la Provincia, no se registraron víctimas ni personas heridas, aunque sí importantes daños materiales.

El secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, y el coordinador regional, Aníbal Gómez, señalaron que personal provincial trabaja en el lugar junto con Bomberos Voluntarios locales y de localidades de la zona.

A las tareas también se sumaron agentes de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y efectivos policiales.

Vamos a permanecer aquí hasta que la situación vuelva a la normalidad”, afirmaron los funcionarios provinciales.

Daños y asistencia en Las Rosas

La intervención en Las Rosas se concentra en el relevamiento de las viviendas afectadas y en la asistencia a las familias que sufrieron las consecuencias del temporal.

Desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, en coordinación con Protección Civil y los gobiernos locales, se desplegaron equipos territoriales para evaluar los daños y determinar las medidas de asistencia necesarias.

El objetivo, señalaron desde la Provincia, es dar una respuesta rápida a los vecinos afectados y acompañar a las familias damnificadas.

San Genaro: 24 viviendas afectadas y daños en una escuela

En San Genaro, el temporal también generó importantes consecuencias. El subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Daniel Basile, explicó que durante la mañana se produjo una fuerte ráfaga de viento que provocó la voladura de techos y daños en la galería de una escuela.

Además, 24 familias sufrieron afectaciones en sus viviendas.

Basile indicó que no hubo víctimas y que las personas afectadas se autoevacuaron y permanecieron en viviendas de familiares.

En la localidad trabajan Bomberos Voluntarios, personal municipal, equipos de Protección Civil y agentes del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. También interviene la EPE, debido a que el temporal provocó la interrupción del suministro eléctrico en toda la ciudad.

La situación también generó inconvenientes en el tránsito. Personal de Seguridad Vial trabaja sobre la ruta debido a que los semáforos quedaron fuera de funcionamiento.

Sin mayores consecuencias en otras localidades

Según el relevamiento realizado por la Provincia, otras localidades de la zona también registraron caída de granizo y fuertes vientos, aunque sin consecuencias de la magnitud de las registradas en Las Rosas y San Genaro.

Por el momento, el operativo provincial continúa en ambas localidades con tareas de relevamiento, asistencia y recuperación de los servicios afectados.

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