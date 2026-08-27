Probó con García, pero Garate seguiría: Delfino prepara un Colón sin cambios

Colón ensayó con Franco García por Leandro Garate, aunque mantendría la formación que viene de vencer a San Miguel como visitante.

Colón tiene prácticamente definido el equipo para enfrentar este domingo a Racing de Córdoba, desde las 16, en el estadio Miguel Sancho. Iván Delfino realizó una prueba durante la semana con Franco García en lugar de Leandro Garate, aunque todo indica que finalmente conservará la formación que logró imponerse por 2-1 ante San Miguel.

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Delfino mantiene la confianza en los mismos nombres

La práctica del jueves dejó como principal novedad el ingreso de García por Garate. Sin embargo, el ensayo no habría modificado la idea inicial del entrenador, quien tendría decidido sostener la base del 4-4-2 que consiguió una victoria importante fuera de casa.

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Garate conservaría su lugar en la ofensiva y volvería a compartir el ataque con Alan Bonansea. A su vez, Ignacio Lago continuaría dentro del esquema ofensivo, ocupando el sector que viene desempeñando en los últimos encuentros.

La decisión de mantener la formación responde también a la intención de darle continuidad a un equipo que mostró una respuesta positiva en su última presentación. Delfino buscará que esa actuación tenga una prolongación en Córdoba frente a un rival que exigirá máxima concentración.

El entrenamiento de Colón previo al encuentro ante Racing de Córdoba.

El posible equipo de Colón

De no surgir ninguna modificación de último momento, el Sabalero formaría con Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Agustín Toledo e Ignacio Lago; Leandro Garate y Alan Bonansea.

El encuentro ante Racing de Córdoba será una nueva oportunidad para que Colón confirme su recuperación y vuelva a sumar fuera de Santa Fe. El equipo rojinegro afrontará el compromiso con la necesidad de sostener el envión conseguido ante San Miguel y continuar avanzando en una etapa del campeonato donde cada partido adquiere una importancia creciente.