Uno Santa Fe | Colón | Colón

Probó con García, pero Garate seguiría: Delfino prepara un Colón sin cambios

Colón ensayó con Franco García por Leandro Garate, aunque mantendría la formación que viene de vencer a San Miguel como visitante.

Ovación

Por Ovación

27 de agosto 2026 · 15:56hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Probó con García, pero Garate seguiría: Delfino prepara un Colón sin cambios

Colón tiene prácticamente definido el equipo para enfrentar este domingo a Racing de Córdoba, desde las 16, en el estadio Miguel Sancho. Iván Delfino realizó una prueba durante la semana con Franco García en lugar de Leandro Garate, aunque todo indica que finalmente conservará la formación que logró imponerse por 2-1 ante San Miguel.

LEER MAS: Colón ya tiene día y horario para un duelo clave ante Morón por la Zona A

Delfino mantiene la confianza en los mismos nombres

La práctica del jueves dejó como principal novedad el ingreso de García por Garate. Sin embargo, el ensayo no habría modificado la idea inicial del entrenador, quien tendría decidido sostener la base del 4-4-2 que consiguió una victoria importante fuera de casa.

LEER MAS: La racha que le permitió a Colón sumar más que Ferro y Deportivo Morón

Garate conservaría su lugar en la ofensiva y volvería a compartir el ataque con Alan Bonansea. A su vez, Ignacio Lago continuaría dentro del esquema ofensivo, ocupando el sector que viene desempeñando en los últimos encuentros.

La decisión de mantener la formación responde también a la intención de darle continuidad a un equipo que mostró una respuesta positiva en su última presentación. Delfino buscará que esa actuación tenga una prolongación en Córdoba frente a un rival que exigirá máxima concentración.

El entrenamiento de Col&oacute;n previo al encuentro ante Racing de C&oacute;rdoba.&nbsp;

El entrenamiento de Colón previo al encuentro ante Racing de Córdoba.

El posible equipo de Colón

De no surgir ninguna modificación de último momento, el Sabalero formaría con Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Agustín Toledo e Ignacio Lago; Leandro Garate y Alan Bonansea.

El encuentro ante Racing de Córdoba será una nueva oportunidad para que Colón confirme su recuperación y vuelva a sumar fuera de Santa Fe. El equipo rojinegro afrontará el compromiso con la necesidad de sostener el envión conseguido ante San Miguel y continuar avanzando en una etapa del campeonato donde cada partido adquiere una importancia creciente.

Colón García Leandro Garate
Noticias relacionadas
colon mueve fichas por la salida de allende y agustin hermoso aparece como alternativa

Colón mueve fichas por la salida de Allende y Agustín Hermoso aparece como alternativa

colon ajusta detalles para cordoba: delfino espera por sarmiento para definir el equipo

Colón ajusta detalles para Córdoba: Delfino espera por Sarmiento para definir el equipo

colon mira de reojo la fecha pendiente y los resultados que pueden mover la tabla

Colón mira de reojo la fecha pendiente y los resultados que pueden mover la tabla

colon acelera en el mercado: alonso confirmo las posiciones buscadas y los nombres descartados

Colón acelera en el mercado: Alonso confirmó las posiciones buscadas y los nombres descartados

Lo último

Parque Alberdi: retiraron 600 kilos de basura y reforzaron la limpieza en el puente peatonal de 27 de Febrero

Parque Alberdi: retiraron 600 kilos de basura y reforzaron la limpieza en el puente peatonal de 27 de Febrero

Helvecia: atraparon a un hombre de 67 años investigado como presunto autor de un abuso sexual

Helvecia: atraparon a un hombre de 67 años investigado como presunto autor de un abuso sexual

Unión mueve una pieza y se prepara para otra prueba importante en el Clausura

Unión mueve una pieza y se prepara para otra prueba importante en el Clausura

Último Momento
Parque Alberdi: retiraron 600 kilos de basura y reforzaron la limpieza en el puente peatonal de 27 de Febrero

Parque Alberdi: retiraron 600 kilos de basura y reforzaron la limpieza en el puente peatonal de 27 de Febrero

Helvecia: atraparon a un hombre de 67 años investigado como presunto autor de un abuso sexual

Helvecia: atraparon a un hombre de 67 años investigado como presunto autor de un abuso sexual

Unión mueve una pieza y se prepara para otra prueba importante en el Clausura

Unión mueve una pieza y se prepara para otra prueba importante en el Clausura

Leonardo Ponzio será el técnico interino de River

Leonardo Ponzio será el técnico interino de River

El Kily González se encamina para ser el nuevo entrenador de Lionel Messi en el Inter Miami

El Kily González se encamina para ser el nuevo entrenador de Lionel Messi en el Inter Miami

Ovación
El Kily González se encamina para ser el nuevo entrenador de Lionel Messi en el Inter Miami

El Kily González se encamina para ser el nuevo entrenador de Lionel Messi en el Inter Miami

Juegos Suramericanos: La lucha grecorromana, una disciplina que se realizará en Rosario.

Juegos Suramericanos: La lucha grecorromana, una disciplina que se realizará en Rosario.

Martín Carrizo participará de las 61° edición de la tradicional Capri-Nápoles

Martín Carrizo participará de las 61° edición de la tradicional Capri-Nápoles

Diego Borda combatirá en la FAB por el título fedelatin ligero de la AMB

Diego Borda combatirá en la FAB por el título fedelatin ligero de la AMB

FIFA habilitó a Argentina a cumplir sanciones en amistosos

FIFA habilitó a Argentina a cumplir sanciones en amistosos

Policiales
Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

Noche de terror para una joven de 19 años: la emboscaron en avenida Peñaloza y le robaron la moto a punta de pistola

Noche de terror para una joven de 19 años: la emboscaron en avenida Peñaloza y le robaron la moto a punta de pistola

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional 50 años de amor

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional "50 años de amor"

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Los Pérez García regresan a Tribus presentando Ikigai, su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio