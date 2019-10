Finalizó la Concentración Nacional de juveniles en Córdoba

En la víspera concluyó la tercera Concentración Nacional juvenil que se desarrolló en las ciudades de Alta Gracia y Córdoba, y que fue organizada por la Unión Argentina y que contó con varios jugadores litoraleños citados.

Las jornadas contaron con la participación de 99 jugadores, categorías 2000 y 2001, de las cinco Academias de Alto Rendimiento que tiene la Unión Argentina de Rugby en el país, las cuales son Buenos Aires, Litoral, NOA, Centro y Oeste.

En la jornada final, llevada a cabo en el Jockey Club, los jugadores se dividieron entre las Academias y se disputaron dos partidos que sirvieron para que los entrenadores puedan observar a los juveniles en situación de juego real, con mayor intensidad y con otro tipo de exigencia.

llevada a cabo en el Jockey Club, los jugadores se dividieron entre las Academias y se disputaron dos partidos que sirvieron para que los entrenadores puedan observar a los juveniles en situación de juego real, con mayor intensidad y con otro tipo de exigencia.

De la Unión Santafesina de Rugby participaron Joaquín Berón de CRAI, Julián Boggero de Universitario de Santa Fe, Bautista Galassi de Santa Fe Rugby Club, Lucas Widmer de Universitario, Fabricio Silvestre de Cha Roga Club, y Agustín Ottero de CRAI.

"En general los chicos anduvieron bien, el segundo tiempo fue muy bueno y sólo nos empataron en el final. Ibamos 19 a 0 abajo y pasamos a ganar 26 a 19" le dijo Guillermo Aguilera, director del Centro de Rugby de la USR a UNO Santa Fe.

“La actitud es una de las principales cosas que tenés que tener para el alto rendimiento. Actitud hacia el trabajo, querer aprender y crecer”, señaló el rosarino Nicolás Galatro, mánager de la Academia de Litoral.

Se trató del último interacademias, pero el 9 de noviembre hay un partido frente a Uruguay. Ahora la semana que viene Gonzálo Álvarez y Bautista Grenón participarán de una concentración M20 muy importante, con los 45 mejores jugadores.

Concentracion uar en cordoba 1.jpg Prensa UAR

Más detalles

El equipo de Litoral alistó a: Joaquín Berón (CRAI), Lautaro Romay (Duendes) y Valentino Fuchetti (Tilcara); Lucio Anconetani (Duendes) y Ramiro Urban (Duendes); Franco Lo Nostro (Old Resian), Gonzálo Rigonat (Gimnasia) y Mateo Senor (Old Resian); Tomás Oria (Atlético del Rosario) y Mateo Lattuca (Caranchos); Tomás Luzazu (Old Resian), Julián Pistrilli (Rowing), Bautista Galassi (Santa Fe Rugby), Santiago Odena (Aranduroga) y Lucas Widmer (Universitario de Santa Fe).

Luego ingresaron Blas Jabornisky (Taraguí), Fabricio Silvestre (Cha Roga), Julián Boggero (Universitario), Augusto Ottero (CRAI), Juan Cruz Bertaina (Caranchos), Tomas Cornejo (Tilcara), Bruno Heit (CAE) e Ignacio Vergara Oroño (Jockey de Rosario).

Primer tiempo: 5′ try de Santiago Bonavento (5-0); 32′ try de Bautista Arranz, convertido por Santiago Vera Feld (12-0); 35′ try de Franco Pecchia, convertido por Santiago Vera Feld (19-0). Resultado Parcial: Buenos Aires 19-0 Litoral.

Segundo tiempo: 5′ try de Tomás Lizazu, convertido por Lucas Widmer (19-7); 7′ try de Julián Boggero, convertido por Lucas Widmer (19-14); 11′ try de Octavio Capella (19-19); 21′ try de Tomás Oria, convertido por Lucas Widmer (19-26); 32′ try de Bautista Casaurang, convertido por Santiago Vera Feld (26-26).Resultado Final: Buenos Aires 26- 26 Litoral.