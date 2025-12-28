Uno Santa Fe | Ovación | Flamengo

Flamengo le dio un ultimátum a Filipe Luis para que baje sus pretensiones o no le renovará

Flamengo, que viene de tener un año inolvidable, podría perder a su DT Filipe Luis, que tiene serias diferencias con los directivos para renovar el contrato

28 de diciembre 2025 · 08:34hs
Flamengo le dio un ultimátum a Filipe Luis para que baje sus pretensiones o no le renovará

Flamengo de Brasil, que viene de tener un año inolvidable, podría sufrir la pérdida de su director técnico, Filipe Luis, quien mantiene serias diferencias con los directivos a la hora de renovar su contrato. Filipe Luis, de 40 años, habría pedido un contrato de cinco millones de euros al año, la cual fue considerada como una locura por parte de la dirigencia.

Todo lo que Filipe Luiz pide y Flamengo no quiere pagar

A esto también habría que sumar los bonos por títulos y una cláusula de rescisión baja en caso de que reciba una oferta proveniente del extranjero. Es por esto que las negociaciones por la renovación se estancaron y el Flamengo podría poner el ojo en otro director técnico para reemplazarlo.

Filipe Luis debutó como director técnico del Flamengo en la segunda mitad del 2024, para pocos meses después ganar la Copa de Brasil. Este año, los resultados fueron mucho mejores, ya que guio al equipo hacia su cuarto título de Copa Libertadores (el primer brasilero en conseguirlo) y el Brasileirao, además del Campeonato Carioca y la Supercopa de Brasil.

Filipe Luis es toda una leyenda en el Flamengo. Esto se debe a que el ex lateral disputó allí sus últimos años como jugador profesional, con el que obtuvo los Campeonatos Cariocas 2020 y 2021, el Brasileirao 2019 y 2020, la Copa de Brasil 2022, la Supercopa de Brasil 2020 y 2021, la Copa Libertadores 2019 y 2022 y la Recopa Sudamericana 2020.

