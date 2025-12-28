Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón no se resigna en la búsqueda del mediocampista Kevin López

Está Ignacio Antonio y se hace un intento por Federico Lértora, pero Colón igual avanza por el volante Kevin López, al que Diego Colotto conoce de Independiente

Ovación

Por Ovación

28 de diciembre 2025 · 10:46hs
Colón no se resigna en la búsqueda del mediocampista Kevin López

Colón continúa activo en el mercado de pases y uno de los nombres que aparece con fuerza es Kevin López. El volante central, de 24 años, es uno de los objetivos también, más allá de que hay varios nombres más en carpeta, como el de Federico Lértora, pero con una enorme complejidad.

Colón quiere otro volante central

López viene de jugar en Atlético Tucumán, donde estuvo a préstamo desde Independiente, con el que tiene contrato hasta diciembre de 2025. Su nombre ya había surgido la semana pasada y, lejos de diluirse, se mantiene vigente dentro de las gestiones que encabeza el mánager Diego Colotto, que lo conoce bien.

Colón sigue gestionando por Kevin López.

De todos modos, la negociación no aparece sencilla, ya que cuenta con varias propuestas de clubes de Primera División, lo que coloca a Colón en una posición de desventaja. En ese contexto, el principal argumento del Sabalero para intentar torcer la decisión del jugador pasa por el conocimiento previo y la confianza que existe con Colotto.

Habrá que ver, además, cuál es la postura de Independiente respecto a un nuevo préstamo o a otra alternativa contractual, un factor clave para definir el futuro inmediato del volante.

La posible llegada de Kevin López se da en paralelo a otras gestiones en el puesto, más allá del interés que también existe por Federico Lértora. Así, Colón amplía el abanico de opciones para reforzar el mediocampo y sigue dando señales de movimiento en un mercado que recién empieza a tomar forma.

