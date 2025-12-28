Los puestos que aún pretende reforzar Medrán para su nuevo Colón

Colón ya cuenta con cinco incorporaciones confirmadas y otras dos más al caer, pero el DT Ezequiel Medrán precisa otras piezas para armar el plantel

Colón empezó a darle forma a un nuevo proyecto y, aunque el mercado ya dejó varias caras nuevas, las gestiones están lejos de terminar. Ezequiel Medrán avanza en la reconstrucción de un plantel que viene de una temporada para el olvido y que exige un verdadero barajar y dar de nuevo para volver a ser competitivo.

Hasta el momento, el Sabalero tiene cinco incorporaciones y otras dos prácticamente cerradas, dentro de una clara política de depuración y renovación. Desde hace varios días ya entrenan el arquero Matías Budiño, el lateral izquierdo Leandro Allende y el extremo Matías Godoy. A ellos se sumaron de manera oficial el volante central Ignacio Antonio y de un momento a otro al puntero Julián Marcioni.

Además, está previsto que el próximo 2 de enero se incorporen a la pretemporada los zagueros Pier Barrios y Leonel González, junto con el atacante Tomás Fernández. Colón alcanzará un total de ocho refuerzos, pero aún insuficiente.

¿Qué más quiere Medrán para el Colón 2026?

Por lo que pudo saber UNO Santa Fe, Medrán tiene en claro los casilleros que todavía necesitan completarse: dos laterales derechos, un volante central más, un 8 y un centrodelantero. Después, esperar qué nombres más pueden aparecer para aportar más variantes.

Ezequiel Medrán Ezequiel Medrán todavía tiene varios lugares por cubrir en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

La idea es contar, como mínimo, con dos jugadores por puesto para sostener la competencia interna y afrontar una temporada exigente. A partir de ahora, todo quedará atado a las oportunidades que ofrezca el mercado y a los nombres que puedan aparecer en el radar sabalero. Colón ya empezó a rearmarse.