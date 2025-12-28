Uno Santa Fe | Colón | Colón

Los puestos que aún pretende reforzar Medrán para su nuevo Colón

Colón ya cuenta con cinco incorporaciones confirmadas y otras dos más al caer, pero el DT Ezequiel Medrán precisa otras piezas para armar el plantel

Ovación

Por Ovación

28 de diciembre 2025 · 11:55hs
Los puestos que aún pretende reforzar Medrán para su nuevo Colón

Colón empezó a darle forma a un nuevo proyecto y, aunque el mercado ya dejó varias caras nuevas, las gestiones están lejos de terminar. Ezequiel Medrán avanza en la reconstrucción de un plantel que viene de una temporada para el olvido y que exige un verdadero barajar y dar de nuevo para volver a ser competitivo.

• LEER MÁS: Colón no se resigna en la búsqueda del mediocampista Kevin López

Hasta el momento, el Sabalero tiene cinco incorporaciones y otras dos prácticamente cerradas, dentro de una clara política de depuración y renovación. Desde hace varios días ya entrenan el arquero Matías Budiño, el lateral izquierdo Leandro Allende y el extremo Matías Godoy. A ellos se sumaron de manera oficial el volante central Ignacio Antonio y de un momento a otro al puntero Julián Marcioni.

• LEER MÁS: Colón suma un nuevo refuerzo: llega el delantero Tomás Fernández

Además, está previsto que el próximo 2 de enero se incorporen a la pretemporada los zagueros Pier Barrios y Leonel González, junto con el atacante Tomás Fernández. Colón alcanzará un total de ocho refuerzos, pero aún insuficiente.

• LEER MÁS: Alejandro Protti, entrenador de arqueros de Colón, elogió a Matías Budiño

¿Qué más quiere Medrán para el Colón 2026?

Por lo que pudo saber UNO Santa Fe, Medrán tiene en claro los casilleros que todavía necesitan completarse: dos laterales derechos, un volante central más, un 8 y un centrodelantero. Después, esperar qué nombres más pueden aparecer para aportar más variantes.

Ezequiel Medrán
Ezequiel Medr&aacute;n todav&iacute;a tiene varios lugares por cubrir en Col&oacute;n.

Ezequiel Medrán todavía tiene varios lugares por cubrir en Colón.

La idea es contar, como mínimo, con dos jugadores por puesto para sostener la competencia interna y afrontar una temporada exigente. A partir de ahora, todo quedará atado a las oportunidades que ofrezca el mercado y a los nombres que puedan aparecer en el radar sabalero. Colón ya empezó a rearmarse.

Colón Ezequiel Medrán mercado
Noticias relacionadas
Alejandro Protti, entrenador de arqueros de Colón habló de las virtudes que tiene Matías Budiño.

Alejandro Protti, entrenador de arqueros de Colón, elogió a Matías Budiño

José Barreto se fue de Colón y será refuerzo de Quilmes.

Rescindió contrato con Colón y se convirtió en refuerzo de Quilmes

ignacio antonio se la juega en colon: vine por el unico objetivo de ascender

Ignacio Antonio se la juega en Colón: "Vine por el único objetivo de ascender"

las incorporaciones que ya cerro colon para retomar la pretemporada el 2 de enero

Las incorporaciones que ya cerró Colón para retomar la pretemporada el 2 de enero

Lo último

Nacieron trillizas idénticas en Chubut, evento que ocurre cada cientos de millones de embarazos

Nacieron trillizas idénticas en Chubut, evento que ocurre cada cientos de millones de embarazos

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

Último Momento
Nacieron trillizas idénticas en Chubut, evento que ocurre cada cientos de millones de embarazos

Nacieron trillizas idénticas en Chubut, evento que ocurre cada cientos de millones de embarazos

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

El dinero que pide Colón y lo que América de Cali ofreció por José Neris

El dinero que pide Colón y lo que América de Cali ofreció por José Neris

Quintana, el arquitecto silencioso para Colón que logre la vuelta a la A1 del Oficial

Quintana, el arquitecto silencioso para Colón que logre la vuelta a la A1 del Oficial

Ovación
Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

Capibaras XV: la franquicia del Litoral, rumbo al Súper Rugby Américas 2026

Capibaras XV: la franquicia del Litoral, rumbo al Súper Rugby Américas 2026

Villa Dora se prepara jugar la Liga Nacional Masculina de vóley

Villa Dora se prepara jugar la Liga Nacional Masculina de vóley

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

Quintana, el arquitecto silencioso para Colón que logre la vuelta a la A1 del Oficial

Quintana, el arquitecto silencioso para Colón que logre la vuelta a la A1 del Oficial

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"