Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

El equipo brasilero quiere quedar en la historia por arriba de clubes como Barcelona y Bayer Múnich.

16 de diciembre 2025 · 13:23hs
Flamengo va por un récord histórico ante el PSG en la Copa Intercontinental

Flamengo aseguró su lugar en la final de la Copa Intercontinental, donde enfrentará al PSG de Luis Enrique con la ilusión de volver a consagrarse campeón del mundo.

Más allá del objetivo deportivo inmediato, el conjunto brasilero, quedó a las puertas de una marca sin precedentes en la historia del fútbol, que podría inmortalizar a este plantel en los libros récords.

El equipo dirigido por Filipe Luís atraviesa una temporada extraordinaria, marcada por la acumulación constante de títulos. Con la clasificación a la final del certamen intercontinental tras superar 2-0 al Pyramids de Egipto, Flamengo ya alcanzó siete consagraciones oficiales en el año calendario, tras levantar el Campeonato Carioca, la Taça Guanabara, la Supercopa de Brasil, la Copa Libertadores, el Brasileirão, el Derbi de las Américas FIFA y la Copa Challenger de la FIFA.

La inédita marca de Flamengo

Esa cifra ya representa un hito inédito para el club, que nunca había logrado semejante cantidad de trofeos en una sola temporada. A nivel mundial, solo el Linfield de Irlanda del Norte había conseguido un septuplete oficial, hazaña que alcanzó en 1922 y repitió en 1962. Sin embargo, Flamengo tiene ahora la posibilidad de ir aún más allá y romper una barrera que ningún gigante europeo pudo superar. __IP__

Si logra imponerse ante el Paris Saint-Germain, el conjunto brasileño se convertirá en el primer equipo del planeta en ganar ocho títulos oficiales en un mismo año, beneficiado además por el formato de la Copa Intercontinental, que otorga consagraciones por cada serie superada.

Un logro que, de concretarse, colocaría al Flamengo por encima de los históricos sextupletes de Barcelona y Bayern Múnich, y lo consagraría como protagonista de una gesta tan insólita como legendaria.

