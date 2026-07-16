Formación confirmada de Los Pumas para recibir a Inglaterra en Santiago del Estero

El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, dispuso dos cambios en la alineación que jugará con los británicos, e incluye la inclusión del rafaelino Mayco Vivas como titular.

Se aproxima la tercera fecha del flamante Nations Championship y Los Pumas cerrarán la fase inicial ante Inglaterra en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El encuentro se jugará el sábado 18 de julio desde las 16 horas. Los dirigidos por Felipe Contepomi se vuelven a ver las caras con los ingleses tras el vibrante encuentro disputado en noviembre pasado en Twickenham, donde el seleccionado nacional estuvo a punto de quedarse con el triunfo (fue derrota 27-23).

En 31 partidos disputados, Los Pumas obtuvieron 5 triunfos, 2 empates y 24 derrotas. El último triunfo en nuestro país fue en 2009 en Salta, cuando Los Pumas ganaron 24-22.

Los Pumas definidos para jugar con Inglaterra

Tras la victoria frente a Gales en la provincia de San Juan, Los Pumas tienen todo listo para enfrentar a Inglaterra por la tercera fecha del Nations Championship y Felipe Contepomi reveló la formación para el próximo desafío del seleccionado argentino, el sábado 16 de julio en Santiago del Estero.

Respecto al equipo que venció a Gales la semana pasada en San Juan, Los Pumas presentarán dos variantes en el XV inicial: Mayco Vivas ingresará por Boris Wenger, mientras que Matías Moroni lo hará en lugar de Lucio Cinti. La novedad del banco de suplentes es la inclusión de Efraín Elías, reciente campeón con Toulouse de Francia, que podrá disputar su primer partido de la temporada con el seleccionado nacional.

Los Pumas jugarán con los británicos el próximo sábado 18 a las 16 en Santiago del Estero.

Otra novedad es que Matías Alemanno superó el protocolo de conmoción luego del fuerte golpe que sufrió ante Gales y se mantiene en la segunda línea, con Efraín Elías apareciendo por primera vez en el año para una alternativa desde el banco de suplentes.

Los Pumas llegan a este encuentro tras caer ante Escocia en Córdoba por 47-38 y vencer a Gales en San Juan por 35-21. Inglaterra, por su parte, cayó ante Sudáfrica por 45-21 y venció a Fiji por 73-8.

El Nations Championship es el nuevo torneo del rugby internacional divide a los seleccionados en dos conferencias, una por cada hemisferio. Los equipos se enfrentan a rivales del grupo opuesto y la clasificación se establece entre los países de su propia región.

Tras las seis jornadas, que se disputarán entre julio y noviembre, cada seleccionado se enfrentará en una jornada final al equipo que ocupe su misma posición en la tabla del hemisferio opuesto. Por ahora, Los Pumas se ubican terceros en el Sur y siguen en carrera para pelear por los puestos de vanguardia.

Posiciones del hemisferio sur: Nueva Zelanda 9, Sudáfrica 8, Argentina 5, Australia 4, Fiji 2 y Japón 0.

A continuación, la formación de Los Pumas para recibir a Inglaterra en Santiago del Estero: Mayco Vivas, Julián Montoya y Tomás Rapetti; Guido Petti y Matías Alemanno; Santiago Grondona, Marcos Kremer y Joaquín Oviedo; Gonzalo García y Tomás Albornoz; Mateo Carreras, Justo Piccardo, Matías Moroni, Bautista Delguy y Santiago Carreras. Como eventuales relevos estarán a disposición: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Pedro Delgado, Efraín Elías, Pablo Matera, Joaquín Moro y Simón Benítez Cruz.