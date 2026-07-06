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Los Pumas ya están en San Juan para el partido con Gales

Con tres nuevas caras, el seleccionado argentino Los Pumas arribó permanecerá toda la semana en San Juan antes del partido en el Bicentenario frente a los británicos

Ovación

Por Ovación

6 de julio 2026 · 08:56hs
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El entrerriano Marcos Kremer arribó con la delegación de Los Pumas a San Juan.

El entrerriano Marcos Kremer arribó con la delegación de Los Pumas a San Juan.

Los Pumas ya están en San Juan. El seleccionado argentino de rugby arribó este domingo a la provincia para iniciar la semana previa al partido que jugará el próximo sábado ante Gales, en el Estadio San Juan del Bicentenario. El plantel dirigido por Felipe Contepomi llegó completo y fue recibido por autoridades provinciales y de la Unión Sanjuanina de Rugby. A partir de ahora, el equipo comenzará con los entrenamientos en la provincia, con la mira puesta en un nuevo compromiso internacional.

La presencia del seleccionado nacional genera expectativa en el ambiente del rugby provincial, no solo por el partido frente a Gales, sino también por la posibilidad de que jugadores y clubes tengan contacto directo con referentes del equipo argentino.

El encuentro del sábado volverá a poner al Estadio San Juan del Bicentenario en el centro de la escena deportiva. La provincia ya comenzó a vivir la previa de un partido que promete convocar a fanáticos del rugby de San Juan y de otras provincias. Para Los Pumas, la semana será clave para ajustar detalles antes de enfrentar a Gales. Para San Juan, será otra oportunidad de mostrarse como sede de eventos internacionales.

Cambios en el plantel de Los Pumas

El seleccionado argentino comenzó su preparación para el esperado partido frente a Gales, que se jugará el próximo sábado en el Estadio San Juan del Bicentenario. A la capital cuyana arribó el elenco de Felipe Contepomi con tres caras nuevas, ya que Marcos Kremer, Efraín Elías y Justo Piccardo se suman a la concentración del seleccionado argentino luego de haberse ausentado en el debut.

El regreso del entrerriano Marcos Kremer representa una noticia importante para el cuerpo técnico, que busca recuperar experiencia, agresividad defensiva y liderazgo tras un frustrado estreno en el torneo. Por otro lado, Elías ofrecerá una nueva alternativa en la segunda línea, mientras que Piccardo asoma como una opción de peso para el centro de la cancha.

El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, en el arribo al aeropuerto sanjuanino.

El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, en el arribo al aeropuerto sanjuanino.

Por otra parte, Agustín Fraga, Juan Penoucos y Agustín Sarelli serán considerados jugadores de desarrollo. Mateo Soler y Luciano Asevedo, en tanto, ya no forman parte de la delegación.

Los Pumas en el ranking de WR

La derrota por 47 a 38 que sufrieron Los Pumas ante Escocia en el arranque del Nations Championship impactó en la posición del seleccionado argentino en el ranking de la World Rugby. El conjunto albiceleste había llegado a este compromiso en el quinto lugar de la clasificación del ente rector, pero tras la caída ante el conjunto del Cardo resignó dos lugares en la tabla y quedó en la séptima colocación.

Escocia avanzó así al puesto que ocupaban Los Pumas, que además fueron superados por Inglaterra, que se posicionó en el sexto lugar. En tanto, los Springboks se mantienen en el primer puesto del ranking tras vencer por 45 a 21 a Inglaterra en Johannesburgo. Los All Blacks, que superaron a Francia por 34 a 32 siguen en la segunda colocación, seguidos por Irlanda, que en condición de visitante se impuso por 33 a 31 a Australia.

Los Pumas San Juan Gales
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