Con la final en el horizonte, la Selección Argentina volvió al trabajo y ya piensa en España

Luego del inolvidable triunfo sobre Inglaterra, el plantel conducido por Lionel Scaloni retomó los entrenamientos en Atlanta. La primera práctica estuvo enfocada en la recuperación de los titulares y el viernes será el ensayo más importante antes de viajar a Nueva Jersey.

No hubo demasiado tiempo para disfrutar de la clasificación a una nueva final del Mundial. Después de la remontada frente a Inglaterra, la Selección Argentina cambió rápidamente el chip y este jueves volvió a los entrenamientos con la mira puesta en el duelo decisivo del domingo frente a España.

La actividad se desarrolló en Atlanta y tuvo un marcado perfil regenerativo. El cuerpo técnico priorizó la recuperación física de los futbolistas que acumularon mayor desgaste en la semifinal, mientras que los suplentes y quienes sumaron pocos minutos realizaron trabajos con pelota de baja intensidad.

Scaloni dosifica cargas antes de la final

Como suele ocurrir tras partidos de máxima exigencia, Lionel Scaloni decidió preservar a los habituales titulares. Los jugadores que permanecieron más de una hora en cancha realizaron tareas de recuperación y no participaron de los ejercicios futbolísticos.

Entre ellos estuvieron Lionel Messi, Enzo Fernández y Leandro Paredes, quienes se mostraron relajados durante el inicio de la práctica, compartiendo un momento distendido antes de sumarse al resto del grupo.

La intención del cuerpo técnico es llegar con todos los futbolistas en óptimas condiciones físicas para afrontar el compromiso más importante del torneo.

El viernes, el ensayo más importante de la Selección Argentina

La planificación prevé que este viernes se realice el entrenamiento de mayor intensidad de toda la semana. Será la última práctica en Atlanta antes de que la delegación viaje hacia Nueva Jersey, donde el domingo se disputará la gran final en el MetLife Stadium.

Además, la FIFA programó para esa jornada el tradicional día de atención a la prensa. Los medios podrán observar los primeros 15 minutos del entrenamiento y dialogar con tres futbolistas de cada seleccionado, mientras que posteriormente Lionel Scaloni y Luis de la Fuente ofrecerán sus respectivas conferencias de prensa.

El sábado, máxima reserva

La preparación se completará el sábado con un entrenamiento a puertas cerradas, en el que ambos entrenadores definirán los últimos detalles tácticos y estratégicos para la final.

Con el envión anímico que dejó la victoria sobre Inglaterra y el sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo cada vez más cerca, la Albiceleste ya trabaja exclusivamente en el desafío que representa España, el último obstáculo en busca de la gloria.