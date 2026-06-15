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Las grandes novedades de la gran candidata Francia para su debut en el Mundial

El combinado galo se enfrentará este martes con Senegal.

15 de junio 2026 · 13:58hs
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Las grandes novedades de la gran candidata Francia para su debut en el Mundial

La selección de Francia, que es una de las grandes candidatas al título en el Mundial 2026, debutará este martes en el Grupo I cuando se enfrente con su par de Senegal.

El encuentro, que está programado para las 16, se llevará a cabo en el Metlife Stadium de New Jersey, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de Paramount+ y DSports. El árbitro designado fue el australiano Alireza Faghani.

Francia, que es dirigida por Didier Deschamps, llega a este Mundial como una de las selecciones candidatas a quedarse con el título, gracias a la impresionante cantidad de estrellas con las que cuenta.

Actualmente, los galos tienen entre sus filas al vigente ganador del Balón de Oro, que es Ousmane Dembélé, además de Kylian Mbappé, que brilló en las dos ediciones de Mundiales que le tocó disputar y además tiene la posibilidad de convertirse en el mayor goleador en la historia de esta competición.

Como si esto fuera poco, también están Désiré Doué y Michael Olise, quienes atraviesan un excepcional momento.

Francia, en busca del tricampeonato mundial

En la actual edición, Francia irá en busca de su tercer título en un Mundial, luego de los conseguidos como local en 1998 y el de Rusia 2018. En la última Copa del Mundo, que se disputó en Qatar, "Les Bleus" cayeron por penales en una inolvidable final ante la Selección argentina.

Senegal, por su parte, disputará recién su cuarto Mundial. La mejor actuación para la selección que tiene como gran estrella al delantero Sadio Mané se dio en Corea-Japón 2002, cuando alcanzaron los cuartos de final.

En dicha edición, el combinado del país africano sorprendió al mundo al derrotar en el partido inaugural justamente a Francia, que llegaba como campeón vigente.

Otro de los partidos que se disputará este martes será el de Irak - Noruega, también por el Grupo I, a partir de las 19.

Noruega, que vuelve a participar en un Mundial después de 28 años, tiene todos los números para ser una de las sorpresas, gracias a la calidad de sus jugadores, como por ejemplo el mediocampista ofensivo Martin Odegaard y el delantero Erling Haaland.

Irak, por su parte, aparece como el rival más débil del Grupo, aunque viene de conseguir un destacable empate en un amistoso ante España.

Francia Mundial Senegal
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