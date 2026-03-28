Franco Colapinto corre el GP de Japón: horario y desafío en Suzuka

El argentino Franco Colapinto partirá desde el puesto 15 en la tercera fecha de la Fórmula 1 y buscará volver a sumar puntos.

El argentino Franco Colapinto , piloto de Alpine , afrontará este domingo un nuevo desafío en la Fórmula 1 , cuando dispute el Gran Premio de Japón . Tras una clasificación discreta, largará desde el 15° lugar en el tradicional circuito de Suzuka , con el objetivo de repetir una actuación que le permita sumar puntos.

La competencia, correspondiente a la tercera fecha del campeonato , se correrá este domingo desde las 2 de la madrugada , en uno de los trazados más exigentes del calendario como lo es Suzuka . Colapinto llega tras un rendimiento destacado en China , donde finalizó en el décimo puesto y consiguió sumar su primer punto en la temporada, lo que elevó las expectativas de cara a esta nueva presentación.

Clasificación y posición de largada en Suzuka

A pesar de ese antecedente positivo, el argentino no logró repetir el nivel en la clasificación del sábado y deberá iniciar la carrera desde la 15ª posición. Por delante, el italiano Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, se quedó con la pole position, lo que lo posiciona como uno de los principales candidatos para la competencia en Japón.

Claves de la carrera: largada, estrategia y oportunidad

Para Colapinto, la carrera en Suzuka exigirá una combinación de factores para aspirar a los puntos. Una de las claves estará en la largada, un aspecto en el que ha mostrado solidez a lo largo de la temporada. Además, será determinante la estrategia del equipo Alpine, así como la posibilidad de que aparezca un safety car en un momento favorable, lo que podría abrirle la puerta a escalar posiciones.

Con un inicio de campeonato que ya le permitió sumar, Colapinto intentará consolidarse en la categoría y seguir ganando experiencia en escenarios de alta exigencia.