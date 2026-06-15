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La provincia de Santa Fe celebra la memoria del Brigadier Estanislao López con una fiesta popular

Será hoy desde las 15 con acceso libre, en la Plaza 25 de Mayo, la Casa de Gobierno, la Casa del Brigadier Estanislao López y el Convento de San Francisco

15 de junio 2026 · 12:44hs
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La provincia de Santa Fe celebra la memoria del Brigadier Estanislao López con una fiesta popular

La provincia de Santa Fe celebra la memoria del Brigadier Estanislao López con una fiesta popular

El Gobierno de Santa Fe llevará adelante en la capital provincial una jornada llena de atractivos para celebrar el Día del Brigadier Estanislao López. “Vamos a homenajear a quien el gobernador Pullaro destaca como el caudillo de nuestra Invencible Provincia”, remarcó la vocera Coudannes.

La agenda incluye espectáculos, gastronomía tradicional, feria de emprendedores, kermés, juegos, visitas guiadas y actos protocolares

“En esta jornada especial vamos a homenaje al Brigadier y su memoria. Como siempre destaca el gobernador Maximiliano Pullaro, López es caudillo y emblema de nuestra Invencible Provincia”, destacó la vocera Virginia Coudannes, que invitó a toda la familia a participar de las actividades que se desarrollarán hoy a partir de las 15, e incluyen actos protocolares, kermés, espectáculos circenses y de títeres, juegos, música, feria de emprendedores y gastronomía tradicional y visitas guiadas. “Como en cada ocasión, las propuestas buscan homenajear al caudillo santafesino y Patriarca de la Federación, y están diseñadas para ser disfrutadas de manera gratuita y en familia”, concluyó Coudannes.

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Agenda de actividades

Las actividades enmarcadas en la conmemoración del 188.º aniversario del Paso a la Inmortalidad del Brigadier Gral. Estanislao López, comenzarán a las 15 con la tradicional colocación de ofrendas en el Convento San Francisco, donde se conservan los restos del padre de la Invencible Santa Fe, quien fuera gobernador entre 1818 y 1838; y luego, a partir de las 15.30, será el turno del acto oficial en la Casa del Brigadier, en Av. Gral. López 2792, con la participación de las principales autoridades de la provincia y la ciudad.

En paralelo, de 15 a 18.30, en Plaza 25 de Mayo se vivirá una jornada plena de atractivos para toda la familia. Los dispositivos incluyen degustación de meriendas típicas, Feria de emprendedores, activaciones del Tour Suramericano Santa Fe 2026, un espectáculo de El Circo del Litoral, una puesta escénica de títeres llamada “Titereré” y la Kermés del Brigadier.

Además, entre las 15.30 y las 18.30 se abrirán las puertas de Casa de Gobierno para visitas guiadas a diferentes espacios, incluido el despacho del gobernador. La actividad contará con relatos sobre el Brigadier a cargo “El Chimi Santafesino” (Lorenzo Canteli). Los cupos son limitados.

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Fiesta popular con identidad

Como lo viene impulsando desde el inicio, la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro ofrece a los santafesinos una fiesta popular para conmemorar el aniversario del Paso a la Inmortalidad del Brigadier Gral. Estanislao López.

Las actividades para que disfruten grandes y chicos son motivo de reunión para poner en valor la figura del caudillo santafesino y actor fundamental de la autonomía provincial y el federalismo argentino, honrando su memoria y su legado.

De esta manera, el Convento de San Francisco, la Plaza 25 de Mayo, la Casa de Gobierno y la Casa del Brigadier esperan a todos los visitantes para una celebración cargada de historia e identidad santafesina.

Brigadier Estanislao López Santa Fe2.jpg

Museos abiertos

Cabe señalar que durante toda la tarde los museos del Gobierno de la Provincia permanecerán abiertos para quienes quieran visitarlos de manera libre y gratuita.

  • * El Museo Etnográfico y Colonial “Juan de Garay” (25 de Mayo 1470) abrirá de 15 a 18.
  • * El Museo Histórico Provincial de Santa Fe "Brigadier General Estanislao López" (San Martín 1490) también abrirá de 15 a 18.
  • * El Museo de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez” (4 de Enero 1510) abrirá de 16 a 19.
  • * En el caso de la Casa del Brigadier, las puertas estarán abiertas desde que culmine el acto protocolar hasta las 19. En ese tiempo, habrá dos visitas guiadas: una a las 17 y la otra a las 18.

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