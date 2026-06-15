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Un tornado volvió a alterar la rutina de la Selección en Kansas

Hubo sirenas en las calles y advertencias oficiales en los celulares justo cuando los jugadores pasaban la tarde libre con sus familias.

Ovación

Por Ovación

15 de junio 2026 · 11:43hs
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Un tornado volvió a alterar la rutina de la Selección en Kansas

Las condiciones climáticas extremas volvieron a alterar por completo la rutina de la Selección Argentina en Kansas City, en la antesala de su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia.

Ante las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional estadounidense (NWS), el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni se vio obligado a modificar sobre la marcha la logística y adelantar el entrenamiento a las 11:00 de la mañana, cancelando la práctica vespertina originalmente pautada para las 18:00.

La delegación albiceleste vivió horas de alta preocupación cuando, entrada la noche, se desató un severo temporal que incluyó alarmas de evacuación y alertas permanentes en teléfonos móviles y televisión.

"Tormenta de viento destructiva en esta zona. Refúgiese ahora", detallaban los mensajes oficiales que interrumpieron la normalidad de la jornada, justo cuando los futbolistas —que habían recibido la tarde libre— se disponían a cenar con sus familiares.

Un nuevo contratiempo para la Selección Argentina en Kansas

No es el primer contratiempo de esta índole que padece el conjunto nacional desde su arribo a la sede: a pocas horas de haberse instalado en Kansas City, un tornado ya había causado destrozos en las inmediaciones del hotel de concentración. En esta oportunidad, las autoridades locales hicieron sonar potentes sirenas en las calles a partir de las 20:00 y la organización del torneo dispuso el cierre anticipado del FIFA Fan Festival cinco horas antes de lo previsto.

El NWS advirtió sobre el avance de fuertes tormentas eléctricas con capacidad de producir tornados y escombros lanzados por el viento en zonas cercanas como Independence, instando a buscar refugio inmediato en interiores o sótanos. Asimismo, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) reiteró sus recomendaciones habituales para estos casos, que incluyen el acopio de agua, alimentos, linternas y baterías de repuesto.

Lo que para los habitantes de la región representa una rutina climática, se transformó en una fuerte alerta y foco de preocupación para los turistas y las delegaciones presentes, marcando una realidad a la que la Selección deberá adaptarse durante su estadía mundialista en los Estados Unidos.

Selección Kansas Mundial
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