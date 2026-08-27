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Un temporal con granizo y fuertes ráfagas provocó destrozos en Las Rosas y el sur santafesino

El fenómeno meteorológico afectó a varias localidades de la región con caída de árboles y voladura de techos. El intendente rosense Javier Meyer confirmó que no registraron heridos y desplegó un operativo de emergencia junto a bomberos y policía

27 de agosto 2026 · 11:55hs
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Un temporal con granizo y fuertes ráfagas provocó destrozos en Las Rosas y el sur santafesino

Un fuerte temporal de viento y granizo afectó durante la mañana de este jueves a Las Rosas y Díaz, en el departamento San Gerónimo, Clason y distintas localidades del sur de la provincia de Santa Fe. Las tormentas aisladas, que incluyen alertas para Armstrong, Las Parejas, Monte de Oca y el Cordón Industrial, causaron daños materiales a causa de las intensas ráfagas y la caída de piedra.

La situación más compleja se vivió en la ciudad de Las Rosas, donde el fenómeno provocó la caída de árboles y el desprendimiento de techos. En declaraciones a De Boca en Boca (Radio 2), el intendente Javier Meyer brindó un panorama del impacto de la tormenta: “Cerca de las 8.30 se tornó el cielo oscuro y empezó a pedrear fuerte, piedra grande y mucho viento. Mandé a toda la administración a la calle; hay que relevar daños y despejar calles porque hubo voladura de techos y árboles caídos”.

A pesar de la gravedad del impacto del viento, la máxima autoridad local llevó tranquilidad sobre la salud de los vecinos y detalló que el municipio trabaja en conjunto con la Policía y el cuerpo de Bomberos Voluntarios.

"Tuvimos suerte porque hasta ahora no tuvimos casas dañadas en la zona urbana ni personas lesionadas. Sí hay reportes de una vivienda rural a la que se le voló el techo, pero se trata de evaluaciones primarias", señaló el jefe comunal

Las autoridades locales explicaron que la fuerza de las ráfagas representó el factor de mayor peligrosidad durante el paso del frente de tormenta. Tras el cese de la precipitación y la caída de granizo, las cuadrillas municipales continúan con los trabajos de limpieza en la vía pública y el monitoreo en los distintos barrios para asistir a los damnificados.

• LEER MÁS: La Tormenta de Santa Rosa vuelve a escena: qué posibilidades hay de lluvias para Santa Fe

temporal Granizo vientos Las Rosas
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