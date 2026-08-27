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Stefanía Antoniazzi y su huella en Las Leonas: liderazgo, garra y el sueño de los Juegos Suramericanos 2026

Un recorrido por el alto rendimiento y la identidad del hockey argentino a través de la experiencia de la ex jugadora del seleccionado nacional, con el foco puesto en los valores y el legado para Santa Fe

Ovación

Por Ovación

27 de agosto 2026 · 09:38hs
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La santafesina Stefi Antoniazzi

La santafesina Stefi Antoniazzi, la gran jugadora de hockey, embajadora de los Juegos Suramericanos.

El hockey sobre césped argentino se construyó históricamente a fuerza de trabajo, disciplina y una mística colectiva que traspasa generaciones. Formada en el Club Náutico El Quillá de la ciudad de Santa Fe, Stefanía Antoniazzi conoció en primera persona lo que significa vestir la camiseta de Las Leonas y transitar las exigencias del máximo nivel competitivo. Su trayectoria refleja el esfuerzo y la perseverancia que definen a las deportistas que buscan dejar una huella tanto dentro como fuera de la cancha.

Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos 2026, que reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países. La competencia contará con 43 deportes y 60 disciplinas, en el evento deportivo más importante de la historia de la provincia.

La mística de Las Leonas y el verdadero alto rendimiento

Formar parte del seleccionado nacional de hockey no solo implica alcanzar la excelencia técnica, sino también adoptar una filosofía de vida donde el equipo está por encima de todo. Transitar un proceso en la élite del deporte sudamericano demanda una entrega constante y la madurez necesaria para afrontar cada etapa.

“El proceso es una locura, estar ahí, vivirlo de cerca, estar con las mejores jugadoras del país; la verdad que soy una privilegiada y ojalá en un futuro me vuelvan a llamar, así que sigo entrenando para eso”, reflexionó Antoniazzi.

Esa búsqueda constante exige asimilar valores que van más allá del resultado inmediato. Al ser consultada sobre las enseñanzas que dejó el camino del seleccionado, la santafesina destacó: “Perseverancia, entrenar, no darse por vencido; que si realmente querés algo, con esfuerzo y entrenamiento se puede conseguir y nunca bajar los brazos”.

Sobre el sello distintivo del hockey argentino, agregó: “Te lo dice la palabra, Leonas: tenemos mucha garra, siempre vamos a dejarlo en lo más alto y somos muy aguerridas”.

El impacto de los Juegos Suramericanos y el legado en Santa Fe

La llegada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 marca un hito sin precedentes para la provincia y sus clubes. Además del nivel competitivo, el evento dejará una infraestructura deportiva de nivel internacional que impulsará el desarrollo de las próximas generaciones.

“Es una oportunidad muy linda para la provincia y más que nada que se hace acá, en Santa Fe, mi ciudad”, afirmó Antoniazzi.

Asimismo, la atleta remarcó la transformación a largo plazo que generará la inversión en infraestructura: “Es algo muy bueno para la ciudad, porque van a venir un montón de deportistas de todos lados. También nos deja una infraestructura muy buena para después el desarrollo de jugadoras y un montón de deportes con todas las facilidades que te da este torneo. Es muy lindo que seamos sede de algo de tanto nivel”.

La Provincia destina más de 90 millones de dólares a obras vinculadas a los Juegos Suramericanos 2026, que incluye financiamiento externo de 75 millones de dólares otorgados por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.

La camiseta celeste y blanca como motor de superación

Vestir la indumentaria nacional en una cancha representa la cima del desarrollo para cualquier deportista en la región. Representar al país requiere un sentido de pertenencia único, donde el trabajo diario se transforma en una responsabilidad colectiva. “La verdad que es un sueño cumplido y un privilegio poder representar a mi país y vestir la celeste y blanca dentro de una cancha de hockey”, señaló.

Para las nuevas generaciones que sueñan con construir una carrera deportiva, la clave no radica solo en la exigencia, sino en sostener la pasión por el juego. En ese sentido, Antoniazzi sintetizó su mensaje para quienes recién empiezan: “Que disfruten, más que nada, es lo primero y principal; que si lo sueñan, entrenan y perseveran, está todo a su alcance y nunca se den por vencidas”.

Antoniazzi Las Leonas Juegos Suramericanos
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