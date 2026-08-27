Cuello por Palacios es el único cambio que tendrá Unión para recibir a Sarmiento

Brahian Cuello será el reemplazante de Julián Palacios, quien fue expulsado en el triunfo de Unión ante Aldosivi

Con la expulsión que sufrió Julián Palacios en el partido ante Aldosivi, el entrenador de Unión Leonardo Madelón se vio obligado a modificar el equipo que recibirá este viernes a Sarmiento.

Está claro que de no haber sido expulsado Palacios, el DT hubiese repetido la formación. Por ello, ante la necesidad de retocar el equipo, Leonardo Madelón se inclinará por Brahian Cuello.

Y es que si bien existe la chance de que Ignacio Malcorra esté a disposición del entrenador, tampoco quieren apurarlo e incluirlo como titular.

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Por ese motivo, el DT se inclinará por Cuello y es muy factible que Malcorra recuperado del desgarro que sufrió ante San Lorenzo, ocupe un lugar en el banco de relevos.

Así las cosas, la formación titular será con: Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Brahian Cuello, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Mauro Luna Diale; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.