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Se puso en marcha el Mundial de Canotaje Velocidad en Poznań, Polonia

Con la presencia del olímpico santafesino Rubén Rézola, consiguió la sexta posición en la cuarta manga de la serie clasificatoria del campeonato mundial de canotaje que se celebre en Polonia y se metió en semifinales

Ovación

Por Ovación

27 de agosto 2026 · 09:13hs
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El santafesino Rubén Rézola logró el pasaje a las semifinales en el K4 500 en el Mundial de Polonia

El santafesino Rubén Rézola logró el pasaje a las semifinales en el K4 500 en el Mundial de Polonia

El palista del Club Náutico El Quillá, Rubén Rézola, comenzó de muy buena manera su participación en el Campeonato Mundial de Canotaje Velocidad y Paracanotaje 2026, que se desarrolla en Pozna, Polonia, ya que logró el pasaje a las semifinales en el K4 500, tras haber ocupado la sexta posición en la cuarta de la etapa clasificatoria.

Auspicioso debut de Rubén Rézola

El deportista santafesino sacó a relucir toda su jerarquía y con un espectacular sprint en los últimos 250 metros consiguieron ocupar el sexto lugar en la cuarta manga en la cuarta jornada del campeonato mundial de canotaje sprint que se celebra en la ciudad polaca de Poznan. En la presente jornada de miércoles será el turno de las semifinales.

El equipo argentino en K4 500 metros, conformado por el santafesino Rubén Rézola, Gonzalo Carreras, Manuel Orero y Joaquín Catalano, ocupó el sexto puesto con un registro de 1.30.02, mientras que el primer lugar quedó para el grupo representativo de Portugal conformado por Gustavo Gonzalves, Joao Ribeiro, Messias Baptista y Pedro Casinha con un tiempo de 1.24.69.

El segundo puesto quedó para el cuarteto de Hungría, integrado por Bence Nadas, Bence Fodor, Levente Kurucz y Sandor Totka con 1.25.08. El tercer lugar fue para el grupo de Dinamarca con 1.25.29, cuarto quedó Ucrania con 1.25.84, y quinto, Suiza, con 1.28.71. En la manga 1, el primer lugar quedó para los españoles con 1.24.85, en la manga 2 los alemanes hicieron 1.23.66, y en la primera manga, el team de Australia se impuso con 1.23.48.

En semifinales, Argentina, en K4 500 metros, competirá en la segunda manga, de tres que completarán la faena, y tendrán que medirse con los represenantes de Turkia, Bielorrusia, China, Hungría, Alemania, Polonia, Canadá, otro elenco de Rusia y los argentinos. Es importante destacar que Joaquín Catalano, es oriundo de la localidad de Choele Choel en la provincia de Río Negro, Manuel Orero de Escobar, y Gonzalo Carreras de Baradero.

Más información del Mundial de Canotaje

En K4 500 mujeres, el equipo nacional integrado por Brenda Rojas, Magdalena Garro, Paulina Barreiro Hus y Lucía Dalto Aziz ocuparon la séptima posición en la primera manga clasificatoria con una marca de 1.41.83, mientras que el team de Alemania, primero, hizo un tiempo de 1.38.14. Con ello lograron el pasaje a las semifinales.

En C1 varones varones, en la manga cinco, en 500 metros, Aramis Sánchez Ayala de Río Negro ocupó la segunda posición con una marca de 1.59.44, mientras que el ganador fue Stefanos Dimopoulos de Grecia con 1.58.20. Las semifinales las afrontará el viernes en horas del mediodía.

La representante del Club Náutico El Timón de Luján, provincia de Buenos Aires, Candelaria Sequeira, ocupó la quinta ubicación en la manga dos de la clasificación con un registro de 2.07.33, mientras que la ganadora fue Aimee Fisher de Australia con 1.59.78. El viernes la bonaerense competirá en la manga de la semifinal ocupando el carril número uno.

En la prueba de K1 1000 metros, el palista oriundo de Olavarría, se adjudicó la quinta manga en la jornada inaugural del campeonato mundial de canotaje sprint. Vernice se impuso con una marca de 3m 50s 62/100, seguido por el danés Thorbjorn Rask a 2s 47; en tercer lugar finalizó el español Francisco Cubelos a 3s 33 y cuarto fue el polaco Prsemyslaw Korsak, s 3s 47. Los cuatro se metieron en las semifinales. Vernice se impuso con una marca de 3m 50s 62/100, seguido por el danés Thorbjorn Rask a 2s 47; en tercer lugar finalizó el español Francisco Cubelos a 3s 33 y cuarto fue el polaco Prsemyslaw Korsak, s 3s 47. Los cuatro se metieron en las semifinales.

Mundial canotaje Rubén Rézola
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