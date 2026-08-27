Uno Santa Fe | Santa Fe | Assal

Assal prohibió en la provincia de Santa Fe la comercialización de una marca de aceite de girasol adulterado

Assal prohibió la venta del aceite de girasol marca Grisol. Presenta rotulación falsa, diferencias en el perfil graso y menor contenido del declarado

27 de agosto 2026 · 11:54hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Assal prohibió en la provincia de Santa Fe la comercialización de una marca de aceite de girasol adulterado

Gemini

Assal prohibió en la provincia de Santa Fe la comercialización de una marca de aceite de girasol adulterado

A través de la Orden N.º 04/2026, la provincia de Santa Fe prohibió la tenencia, transporte y comercialización en todo su territorio del aceite de girasol marca Grisol. La medida de Assal se tomó tras verificar que el producto está adulterado, no coincide con el perfil graso correspondiente y contiene menos cantidad de la declarada.

Assal ordenó su comercialización en Santa Fe

A través de la Orden N.º 04/2026, se prohíbe en todo el territorio de la provincia de Santa Fe la tenencia, el transporte, la comercialización y exposición, de los siguientes productos alimenticios:

Denominación de venta: Aceite de Girasol

Marca: Grisol

Elaborado por RNE N.º: 02-041424

RNPA EX N.º: 2021-24309206-GDEBA-DIYPAMDAGP

Para Razón Social: Gris del Plata SA

Cont. Neto: 900 cm³.

Elaborado: 09/05/26

Vencimiento: 04/05/27

El motivo de la medida

El producto se encuentra falsamente rotulado al declarar contenido neto, denominación del producto y lista de ingredientes que no coinciden con el análisis de perfil graso, resultando ser así un producto adulterado.

Por lo tanto, no se corresponde con aceite de girasol y presenta un contenido neto inferior al declarado.

Assal Aceite girasol Santa Fe
Noticias relacionadas
Los destrozos que provocaron los delincuentes tras ingresar al jardín de infantes de la escuela Padre Quioga, en Santa Rosa de Lima 

"Es más daño que robo": por cuarta vez en 10 días atacaron un jardín de Santa Rosa de Lima

Estudiantes de seis escuelas de Santa Fe plasmarán en murales reflexiones sobre salud mental y entornos digitales

Estudiantes de seis escuelas de Santa Fe plasmarán en murales reflexiones sobre salud mental y entornos digitales

Docentes universitarios realizan un paro de 48 horas en la UNL y la UTN por financiamiento y recomposición salarial

Docentes universitarios realizan un paro de 48 horas en la UNL y la UTN por financiamiento y recomposición salarial

Reclaman la finalización del edificio SOL III en Santa Fe, paralizado desde 1994.

Tras 32 años, piden recuperar el edificio de 9 de Julio y Suipacha y saldar una deuda millonaria

Lo último

Cuello por Palacios es el único cambio que tendrá Unión para recibir a Sarmiento

Cuello por Palacios es el único cambio que tendrá Unión para recibir a Sarmiento

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Un temporal con granizo y fuertes ráfagas provocó destrozos en Las Rosas y el sur santafesino

Un temporal con granizo y fuertes ráfagas provocó destrozos en Las Rosas y el sur santafesino

Último Momento
Cuello por Palacios es el único cambio que tendrá Unión para recibir a Sarmiento

Cuello por Palacios es el único cambio que tendrá Unión para recibir a Sarmiento

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Un temporal con granizo y fuertes ráfagas provocó destrozos en Las Rosas y el sur santafesino

Un temporal con granizo y fuertes ráfagas provocó destrozos en Las Rosas y el sur santafesino

Assal prohibió en la provincia de Santa Fe la comercialización de una marca de aceite de girasol adulterado

Assal prohibió en la provincia de Santa Fe la comercialización de una marca de aceite de girasol adulterado

La Tormenta de Santa Rosa vuelve a escena: qué posibilidades hay de lluvias para Santa Fe

La Tormenta de Santa Rosa vuelve a escena: qué posibilidades hay de lluvias para Santa Fe

Ovación
Fórmula 1: Franco Colapinto renovó contrato y seguirá en Alpine en la temporada 2027

Fórmula 1: Franco Colapinto renovó contrato y seguirá en Alpine en la temporada 2027

Se puso en marcha la 2° fecha del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

Se puso en marcha la 2° fecha del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

Stefanía Antoniazzi y su huella en Las Leonas: liderazgo, garra y el sueño de los Juegos Suramericanos 2026

Stefanía Antoniazzi y su huella en Las Leonas: liderazgo, garra y el sueño de los Juegos Suramericanos 2026

Se puso en marcha el Mundial de Canotaje Velocidad en Poznań, Polonia

Se puso en marcha el Mundial de Canotaje Velocidad en Poznań, Polonia

Gobernador Crespo y San Justo, protagonistas del recorrido de la Antorcha Suramericana

Gobernador Crespo y San Justo, protagonistas del recorrido de la Antorcha Suramericana

Policiales
Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

Noche de terror para una joven de 19 años: la emboscaron en avenida Peñaloza y le robaron la moto a punta de pistola

Noche de terror para una joven de 19 años: la emboscaron en avenida Peñaloza y le robaron la moto a punta de pistola

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional 50 años de amor

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional "50 años de amor"

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Los Pérez García regresan a Tribus presentando Ikigai, su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio