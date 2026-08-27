Assal prohibió la venta del aceite de girasol marca Grisol. Presenta rotulación falsa, diferencias en el perfil graso y menor contenido del declarado

Assal prohibió en la provincia de Santa Fe la comercialización de una marca de aceite de girasol adulterado

A través de la Orden N.º 04/2026, la provincia de Santa Fe prohibió la tenencia, transporte y comercialización en todo su territorio del aceite de girasol marca Grisol . La medida de Assal se tomó tras verificar que el producto está adulterado, no coincide con el perfil graso correspondiente y contiene menos cantidad de la declarada.

A través de la Orden N.º 04/2026, se prohíbe en todo el territorio de la provincia de Santa Fe la tenencia, el transporte, la comercialización y exposición , de los siguientes productos alimenticios:

Denominación de venta: Aceite de Girasol

Marca: Grisol

Elaborado por RNE N.º: 02-041424

RNPA EX N.º: 2021-24309206-GDEBA-DIYPAMDAGP

Para Razón Social: Gris del Plata SA

Cont. Neto: 900 cm³.

Elaborado: 09/05/26

Vencimiento: 04/05/27

El motivo de la medida

El producto se encuentra falsamente rotulado al declarar contenido neto, denominación del producto y lista de ingredientes que no coinciden con el análisis de perfil graso, resultando ser así un producto adulterado.

Por lo tanto, no se corresponde con aceite de girasol y presenta un contenido neto inferior al declarado.