A través de la Orden N.º 04/2026, la provincia de Santa Fe prohibió la tenencia, transporte y comercialización en todo su territorio del aceite de girasol marca Grisol. La medida de Assal se tomó tras verificar que el producto está adulterado, no coincide con el perfil graso correspondiente y contiene menos cantidad de la declarada.
Assal prohibió en la provincia de Santa Fe la comercialización de una marca de aceite de girasol adulterado
Assal prohibió la venta del aceite de girasol marca Grisol. Presenta rotulación falsa, diferencias en el perfil graso y menor contenido del declarado
Assal ordenó su comercialización en Santa Fe
A través de la Orden N.º 04/2026, se prohíbe en todo el territorio de la provincia de Santa Fe la tenencia, el transporte, la comercialización y exposición, de los siguientes productos alimenticios:
Denominación de venta: Aceite de Girasol
Marca: Grisol
Elaborado por RNE N.º: 02-041424
RNPA EX N.º: 2021-24309206-GDEBA-DIYPAMDAGP
Para Razón Social: Gris del Plata SA
Cont. Neto: 900 cm³.
Elaborado: 09/05/26
Vencimiento: 04/05/27
El motivo de la medida
El producto se encuentra falsamente rotulado al declarar contenido neto, denominación del producto y lista de ingredientes que no coinciden con el análisis de perfil graso, resultando ser así un producto adulterado.
Por lo tanto, no se corresponde con aceite de girasol y presenta un contenido neto inferior al declarado.