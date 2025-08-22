Uno Santa Fe | Ovación | Gallardo

Gallardo: "La moneda cayó para este lado y no está mal que pase eso"

El DT de River, Marcelo Gallardo, reconoció que no jugaron bien y esta vez los penales fueron a favor para eliminar a Libertad de Paraguay

22 de agosto 2025 · 07:37hs
Gallardo: La moneda cayó para este lado y no está mal que pase eso

Marcelo Gallardo, entrenador de River, aseguró que “va a disfrutar esta noche” tras la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 luego de vencer por penales a Libertad de Paraguay.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el “Muñeco” analizó el rendimiento del equipo y remarcó la diferencia entre el primer y el segundo tiempo. “Lo vimos todos los que estábamos hoy en la cancha. Arrancamos bien el partido e hicimos lo que teníamos pensado hacer, ellos jugaron un muy buen partido. Después de nuestro gol jugamos bien y más adelante nos quedamos. El gol de pelota parada de ellos nos hizo daño”, señaló.

Gallardo explicó que la expulsión de Giuliano Galoppo a los 7 minutos del segundo tiempo les complicó el plan: “La expulsión nos cambió todo y jugar con un hombre menos es muy difícil para dominar el partido. Los jugadores pusieron lo que tuvieron que poner y en los penales se nos dio una para este lado”.

También reconoció que el plantel llegó diezmado por problemas físicos: “La lesión de Paulo Díaz, la expulsión de Galoppo, la lesión de Sebastián Driussi, fue un poco el resumen de no haber podido llegar del todo bien. Reconozco que jugamos bien la primera media hora. Parecía que todo iba a salir mal esta noche. En el complemento había mucho nerviosismo. Ahora tenemos que recuperar a varios jugadores”.

El DT de River reconoció que su equipo no jugó bien

Sobre el rendimiento, Gallardo admitió que la suerte influyó cuando el funcionamiento no fue el ideal: “Voy a disfrutar de esta noche, la moneda cayó para este lado y no está mal que pase eso. Tenemos que mejorar y tener mayor regularidad en el juego. No tengo mucho más para decir”, expresó, con cierto fastidio.

Finalmente, se refirió al próximo rival de la competición, Palmeiras, y anticipó la dificultad del cruce: “Nos vamos a enfrentar a un equipo que es candidato a ganar la copa y nos vamos a medir ante ellos lo mejor posible y con mucha expectativa de que vamos a llegar mejor de lo que estamos hoy. Me voy a disfrutar la noche”, concluyó.

