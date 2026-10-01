Gallardo sigue sin poder ganar: Ecuador perdió por penales ante Japón El seleccionado dirigido por el Muñeco igualó sin goles en los 90 minutos y perdió 5-4 en la definición desde los 12 pasos. En su debut había sufrido una dura derrota frente a Corea del Sur por 3-0 1 de octubre 2026 · 11:01hs

Marcelo Gallardo dirigió su segundo partido como DT del seleccionado ecuatoriano.

La Selección de Ecuador empató 0-0 como visitante frente a Japón en un partido amistoso y cayó 5-4 por penales. Esta fue la segunda prueba de Marcelo Gallardo al frente del combinado sudamericano, luego de la dura derrota que había sufrido en el debut por 3-0 contra Corea del Sur.

Gallardo dirigió su segundo partido como DT de Ecuador Los dirigidos por el Muñeco mostraron en Yokohama una mejor versión de su defensa ante un rival que tomó la iniciativa y contó con las mejores situaciones para abrir el marcador. En la definición desde los 12 pasos, el arquero Zion Suzuki se quedó con el remate de Denil Castillo (el único que falló).

El último compromiso de Ecuador en esta Fecha FIFA será frente a Panamá, el lunes a las 3.30 en Tokio, por el tercer puesto del cuadrangular que ese mismo día definirán Japón y Nueva Zelanda. Los oceánicos accedieron a la final luego de imponerse por penales ante el combinado centroamericano.