Santo Tomé: chocó en moto contra una camioneta y sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné

El siniestro ocurrió esta mañana en la esquina de Juan José Paso y 12 de Septiembre, en Santo Tomé. El conductor de la camioneta, de 48 años, quedó vinculado a la investigación. El motociclista, de 31 años, fue trasladado al hospital Cullen, donde recibió curaciones y quedó internado en observación.

Este jueves, antes de las 7, se produjo un siniestro vial en la esquina de Juan José Paso y 12 de Septiembre , en la ciudad de Santo Tomé . Por causas que son investigadas, chocaron una camioneta Chevrolet C-1403 y una motocicleta Honda XR 190 . Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto, un hombre de 31 años , sufrió heridas de gravedad.

Automovilistas que circulaban por la zona denunciaron el siniestro al 911 . Minutos después, oficiales del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 23ª de Santo Tomé llegaron al lugar y constataron el choque entre ambos vehículos.

Los agentes realizaron un operativo de seguridad para evitar nuevos accidentes hasta la llegada del médico del SIES 107, quien asistió al motociclista y dispuso su traslado en una ambulancia al hospital José María Cullen, de la ciudad de Santa Fe.

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Traslado al hospital Cullen

El motociclista ingresó al hospital Cullen, donde la médica de guardia constató que presentaba fractura expuesta de tibia y peroné. El hombre recibió las primeras curaciones y quedó internado en observación.

La camioneta era conducida por M. A. K., de 48 años, quien quedó vinculado a la investigación por el siniestro.

En el lugar también trabajaron oficiales de Orden Público y Cuerpos, quienes buscaron testigos entre las personas que se encontraban en la zona. Además, constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran contener imágenes del momento del choque.

Investigación por lesiones graves culposas

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Nessier, quien quedó a cargo de la investigación.

El fiscal ordenó que se recabara información sobre el estado de salud del motociclista, que fueran identificadas las personas que pudieran aportar datos como testigos y que se constatara la existencia de cámaras de videovigilancia en la zona.

También dispuso el secuestro de las imágenes que pudieran aportar elementos para esclarecer la mecánica del siniestro. De manera provisoria, el hecho fue calificado como lesiones graves culposas en accidente de tránsito.