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Franco Colapinto le respondió a Lando Norris y se quejó de los ataques en redes

En la antesala del GP de Malasia, el piloto de Alpine se refirió a las críticas del de McLaren y habló de las especulaciones sobre su futuro en la F1

1 de octubre 2026 · 10:03hs
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Franco Colapinto le respondió a Lando Norris.

Franco Colapinto le respondió a Lando Norris.

Tras las polémicas declaraciones de Lando Norris contra Franco Colapinto luego de la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, el piloto argentino le respondió al británico y habló de las críticas que recibe en las redes sociales.

La respuesta de Franco Colapinto a Lando Norris

Colapinto reveló que los dichos del piloto de McLaren lo sorprendieron, pero lo justificó: "Creo que estaba en el calor del momento. Por supuesto, sabe qué tipo de comentarios genera eso porque él mismo lo sufrió. Probablemente haya sido el piloto que más habló sobre el odio hace un par de años, apenas unas temporadas atrás. Así que me sorprendió un poco, pero después, por supuesto, se disculpó".

"Desafortunadamente, él también recibió mucho odio por eso. Es una situación complicada con el mundo exterior. Por eso creo que tenemos que cuidarnos con las cosas que decimos. Entiendo que, en el calor del momento, uno diga cosas así", aseveró.

Pese a la crítica de Norris, Colapinto tuvo el respaldo de Max Verstappen y George Russell y, ante eso, deslizó entre risas: "Creo que está bien que Lando haya logrado que Max y George estén de acuerdo por una vez. Son simplemente diferentes tipos de reacciones. Y, por supuesto, ellos han estado en situaciones diferentes".

"Max siempre ha sido muy comprensivo con los jóvenes. Porque él también cometió errores. Y también es su manera de ser. Y el campeón que es. Es alguien en quien todos los pilotos jóvenes se fijarían. Y es un héroe para muchos", concluyó sobre el tema.

Las críticas que reciben los pilotos en redes sociales

Con respecto a las críticas que reciben los pilotos, el pilarense enfatizó: "Creo que siempre se apunta a los argentinos. Creo que nos olvidamos de que no viene solamente de los argentinos. Viene mucho de ellos. Estoy completamente de acuerdo. No viene solamente de ellos. Son extremadamente apasionados y me apoyan mucho. Está mal. Muchas veces se pasan. Pero viene de todo el mundo y de muchos otros grupos de aficionados".

"No sé si no lo estamos viendo. Yo recibo muchísimo. Nadie habla nunca de eso. Quiero decir, está bien. Sobre todo porque no miro demasiado las redes sociales. No entro en ellas. Pero sé que afecta a mucha gente. Y a muchos pilotos y muchos deportistas más que a mí. Espero que mejore", agregó.

"Creo que hablamos de lo mismo todos los fines de semana y es algo que está presente desde hace mucho tiempo. Como pilotos, tenemos la responsabilidad de intentar mejorarlo. Viene de cada grupo de aficionados, de cada piloto o de lo que sea que ocurra. Algunos son peores que otros porque son más apasionados que otros. Es algo complicado de controlar desde nuestro lado. Hacemos lo mejor que podemos", dijo.

Por último, el piloto de Alpine descartó haber recibido represalias de parte de Flavio Briatore tras el choque que protagonizó en el último Gran Premio, que no le permitió continuar la carrera a ninguno de los autos de su escudería.

A través de las especulaciones sobre las medidas del asesor deportivo del equipo, el mismo Briatore desechó que el argentino sea reemplazado: "Fui directamente al simulador después de la carrera. Estuve en la fábrica inmediatamente, preparándome para la carrera aquí en Malasia. Esas cosas nunca cambian".

"Como equipo, seguimos concentrándonos en lo mismo. Una vez más, revisamos todo, aprendemos de ello. Para todos nosotros ya está en el pasado. Y sí, seguimos mirando hacia adelante", cerró.

Colapinto Norris redes
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