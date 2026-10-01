Murió un motociclista de 24 años en un siniestro sobre la Autovía 19 y buscan determinar qué ocurrió

El hecho ocurrió alrededor de las 5.30, sobre la mano de la autovía que conduce hacia Córdoba. Al arribar los servicios de emergencia, el motociclista se encontraba en el lugar y, pese a las tareas realizadas, murió como consecuencia del siniestro

Un joven de 24 años murió durante la madrugada de este jueves luego de protagonizar un siniestro vial sobre la Autovía Nacional 19 , a la altura del kilómetro 42,5 , en jurisdicción de San Jerónimo del Sauce .

El hecho ocurrió alrededor de las 5.30 , sobre la mano de la autovía que conduce hacia Córdoba . Al arribar los servicios de emergencia , el motociclista se encontraba en el lugar y, pese a las tareas realizadas, murió como consecuencia del siniestro .

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La investigación quedó orientada a determinar cómo se produjo el accidente y cuál fue la mecánica del hecho. En principio, los investigadores analizan dos posibles hipótesis: que el conductor haya perdido el control de la motocicleta y derrapado, o que haya sido embestido por otro vehículo, cuyo conductor posteriormente se habría retirado del lugar.

Por el momento, ninguna de estas hipótesis fue confirmada oficialmente. Los peritajes y las distintas medidas investigativas permitirán establecer qué ocurrió y determinar si participó otro vehículo en el siniestro.

El lugar donde ocurrió el hecho se encuentra después del acceso a San Jerónimo del Sauce, en dirección a Córdoba. Según los primeros relevamientos realizados, no habría cámaras de seguridad en el sector que permitan reconstruir directamente la secuencia, por lo que el aporte de posibles testigos podría resultar clave para la investigación.

Durante varias horas, efectivos policiales y personal de seguridad vial trabajaron en el lugar para preservar la escena y realizar las pericias correspondientes. El operativo provocó la interrupción del tránsito en la mano hacia Córdoba y generó extensas filas de vehículos y camiones.

Las principales tareas sobre la calzada finalizaron cerca de las 9, cuando ambas manos de la Autovía Nacional 19 volvieron a quedar habilitadas para la circulación.