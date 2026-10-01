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José López convirtió su primer gol con Argentina y recordó sus inicios

José López marcó ante Bolivia su primer tanto con la Selección Argentina y, después del partido, habló del esfuerzo detrás de ese momento.

Ovación

Por Ovación

1 de octubre 2026 · 11:40hs
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José López convirtió su primer gol con Argentina y recordó sus inicios

José Manuel “Flaco” López vivió una noche inolvidable con la camiseta de la Selección Argentina. El delantero convirtió ante Bolivia su primer gol con el equipo nacional y, después del partido, contó qué significó ese momento. El atacante recordó sus comienzos en Corrientes, valoró el acompañamiento de su familia y amigos y destacó la competencia dentro del plantel.

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El Flaco López aprovechó su oportunidad

López explicó que atravesó el tiempo entre sus anteriores participaciones y esta nueva convocatoria con la misma mentalidad de siempre: trabajar y estar preparado para cuando le tocara entrar.

“Trato de disfrutar al máximo y poder hacerlo bien los minutos que me tocan”, contó el delantero, quien también se mostró agradecido por las oportunidades que le brinda el entrenador.

El correntino destacó además la jerarquía del plantel argentino y la competencia que existe por un lugar. “Tenemos un equipo impresionante que, pongas al que pongas, lo va a hacer bien”, aseguró.

Por eso, el atacante entiende que cada minuto debe ser aprovechado al máximo. “Trabajo mucho y trato de siempre aprovechar al máximo”, afirmó sobre la manera en la que encara cada oportunidad con la Selección.

Su primer gol y el recuerdo de sus raíces

El momento más especial llegó cuando convirtió el cuarto tanto de Argentina frente a Bolivia. Fue su primer gol con la camiseta de la Selección y una conquista que rápidamente lo llevó a recordar sus primeros pasos en el fútbol.

“Un poco de todo, un poco del trabajo que vengo haciendo hace mucho tiempo”, respondió cuando le preguntaron qué pasó por su cabeza después de marcar.

López también tuvo presentes a las personas que estuvieron a su lado durante todo el camino. La familia y los amigos ocuparon un lugar central en su recuerdo, especialmente por el acompañamiento desde sus inicios en Corrientes.

“Son los que más disfrutan cuando a uno le va bien y los que más sufren también cuando no salen las cosas”, expresó emocionado el delantero.

El Flaco López consiguió así uno de esos momentos que quedan guardados para siempre: su primer gol con la Selección Argentina, después de un largo recorrido desde sus comienzos y con el respaldo de quienes lo acompañaron desde el primer día.

José López Argentina Bolivia gol
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