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Con dos incógnitas, el equipo que piensa Arruabarrena para recibir a Unión

Boca recibirá este viernes a Unión en la Bombonera y el Vasco confiaría en los habituales titulares, aunque aún hay dos dudas por motivos físicos

1 de octubre 2026 · 10:11hs
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El DT de Boca Rodolfo Arruabarrena mantiene dos dudas para recibir a Unión.

El DT de Boca Rodolfo Arruabarrena mantiene dos dudas para recibir a Unión.

Luego de la euforia por la agónica remontada contra Racing, Boca pone su atención en el cruce contra Unión por la fecha 11 del Torneo Clausura, un partido que puede permitirle al Xeneize seguir peleando en lo alto de la tabla anual y afianzarse definitivamente en la zona de clasificación a playoffs.

Las dudas que mantiene el Vasco Arruabarrena

Para este encuentro, Rodolfo Arruabarrena aún no decidió el equipo, aunque si tiene en claro la mayoría de las piezas. Sus dudas pasan únicamente por la fátiga de Facundo Herrera, que no pudo completar el duelo con la Academia por una molestia muscular y por Leonel Flores, que debutó anoche con la Selección Argentina y arrastra una gran cantidad de partidos.

Aún sin Álvaro Montero, que sigue concentrado con Colombia, el Vasco apostaría por Leandro Brey bajo palos, con una línea de cuatro defensores que estaría conformada por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa o Marco Pellegrino -en caso de que no se recupere Jagger- y Lautaro Blanco.

Pese a acumular una altísima cantidad de minutos en el último tiempo y no estar al 100% físicamente por una molestia en el isquiotibial izquierdo, Leandro Paredes se postula para jugar de arranque junto a Milton Delgado y Santiago Ascacibar en la mitad de la cancha.

Alan Velasco volvería a oficiar como nexo y en punta estaría Miguel Merentiel junto a Flores o Sebastián Villa, que no pudo entrenarse el miércoles por fiebre pero que podría integrar la formación en caso de que el cuerpo técnico vea al juvenil muy cansado. La gloriosa noche de Enner Valencia no le alcanzó para ser parte del equipo inicial.

De esta forma, el plan del director técnico es recibir al Tatengue con casi todas sus piezas habituales sin dar lugar a demasiada rotación pese a la acumulación de partidos que viene disputando el cuadro de la Ribera, con las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama en el horizonte.

Arruabarrena Unión Boca
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