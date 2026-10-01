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Argentina ya tiene todo listo para los últimos amistosos: cuándo llega Messi y cómo sigue el calendario

La Selección goleó a Bolivia y ahora se prepara para enfrentar a Burkina Faso y Benín en el cierre de la fecha FIFA.

Ovación

Por Ovación

1 de octubre 2026 · 09:51hs
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Argentina ya tiene todo listo para los últimos amistosos: cuándo llega Messi y cómo sigue el calendario

La Selección argentina comenzó con una goleada su última triple fecha FIFA del año. El equipo de Lionel Scaloni superó 4-0 a Bolivia en Córdoba y rápidamente puso la mira en los próximos compromisos. El conjunto albiceleste continuará su preparación en Buenos Aires, donde afrontará dos amistosos en el estadio Monumental y contará con el regreso de Lionel Messi.

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Luego de la victoria ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, la delegación argentina emprenderá el regreso a Buenos Aires para continuar con los entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

El triunfo ante el seleccionado boliviano tuvo como protagonistas a Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José Manuel López, quienes marcaron los cuatro tantos del equipo dirigido por Scaloni.

Ahora, el próximo compromiso será frente a Burkina Faso. El encuentro se disputará el sábado 3 de octubre, desde las 21, en el estadio Monumental.

Para este partido volverá a aplicarse la reducción del aforo al 50 por ciento. La medida responde a la sanción impuesta por la FIFA a la Selección argentina debido a episodios relacionados con cantos racistas y comportamientos inapropiados de los hinchas durante encuentros anteriores.

Después del partido ante Burkina Faso, el plantel tendrá unos días más de preparación antes de afrontar el último amistoso de esta serie.

Messi se suma y prepara su despedida

La gran novedad estará relacionada con Lionel Messi. Según confirmó Lionel Scaloni, el capitán llegará a la Argentina el domingo 4 de octubre aunque quiere regresar al país lo antes posible para estar presente e incorporarse al grupo para el encuentro ante Benín.

También se sumarán Giovanni Lo Celso y Rodrigo De Paul, quienes fueron convocados únicamente para el último partido de esta triple fecha FIFA.

Nicolás Otamendi será otro de los futbolistas que se incorporará para el cierre. El defensor, actualmente en River, tendrá una participación especial ante Benín, ya que será su última presentación frente al público del Monumental con la camiseta argentina.

El partido contra Benín se jugará el martes 6 de octubre, desde las 20, y marcará el cierre de la serie de amistosos.

Para ese encuentro se espera un Monumental colmado, con una presencia cercana a los 86.000 espectadores. Además, Lionel Messi utilizará una camiseta especial diseñada para su despedida de la Selección argentina.

La indumentaria tendrá un diseño diferente al tradicional, sin los habituales bastones celestes y blancos. En su lugar aparecerá una franja blanca central acompañada por dos celestes, con el Sol de Mayo representado en el centro.

De esta manera, Argentina completará una serie de tres amistosos que comenzó ante Bolivia y continuará frente a Burkina Faso, antes de cerrar el calendario ante Benín con la presencia de Messi, De Paul, Lo Celso y Otamendi.

Argentina amistosos Messi
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