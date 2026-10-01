RAM Dakota Laramie: test drive de una pick up fabricada en Córdoba que apuesta al confort y la tecnología

Dakota es una pick up desarrollada específicamente para la región, que combina capacidades de trabajo, tecnología, confort y desempeño. Fabricada en Córdoba, junto a la Fiat Titano, se destaca por su perfil de vehículo premium.

Dakota es una pick up desarrollada específicamente para la región , que combina capacidades de trabajo, tecnología, confort y desempeño . Fabricada en Córdoba , junto a la Fiat Titano , se destaca por su perfil de vehículo premium.

Es, apenas, la segunda camioneta fabricada en la planta cordobesa de Ferreyra ; la primera fue la Fiat Titano , que aún se sigue produciendo. De hecho, ambos modelos tienen la particularidad de compartir muchos elementos: mismo chasis y mismas suspensiones , lo que permite la interoperabilidad a pesar de tratarse de vehículos de diferentes modelos y marcas.

En particular, este modelo de la marca estadounidense busca hacerse un lugar en el segmento mediano del mercado de las pick ups, orientado hacia un público cautivo de estilo premium, que prioriza el confort y la calidad.

Tuvimos la posibilidad de probar este modelo, que se ofrece en dos versiones: Laramie y Warlock. La RAM Dakota Laramie es la variante más equipada y costosa. Su precio llega a los $77.750.000, contra los $75.000.000 que cuesta la Warlock, un modelo pensado como entrada de gama. Una de las principales y más visibles diferencias entre ambas versiones es que la Laramie calza llantas de 18 pulgadas, mientras que la Warlock tiene unas de 17 pulgadas.

La RAM Dakota es una de las pick ups más actualizadas del segmento. Viene equipada con faros full LED delanteros y traseros, espejos laterales con desempañadores, protector de cárter, estribos laterales, cobertor y portón de caja con asistencia, ganchos de sujeción y tercera luz de stop con luz integrada en la caja.

En materia de seguridad, ofrece diferentes asistentes a la conducción (ADAS). Entre ellos se destacan el control de crucero adaptativo, el asistente de mantenimiento de carril, el detector de punto ciego y el frenado autónomo de emergencia. También incorpora elementos adicionales muy útiles, como el medidor de presión de neumáticos, sensores delanteros y traseros de estacionamiento, asistente de arranque en pendiente y control de descenso, entre otros.

En cuanto a la motorización, la Dakota tiene una única opción: un motor de 200 CV y 450 Nm de torque. Se trata del 2.2 turbo diésel Multijet, que se combina con una caja automática ZF de ocho velocidades, con posibilidad de utilizarla en modo automático o secuencial, aunque sin levas al volante.

El propulsor ofrece un buen consumo y es un motor ampliamente probado que equipa a distintos modelos del grupo Stellantis. La novedad es que, al igual que la propia pick up, se producirá también en la planta de Ferreyra a partir de 2027.

A pesar de no destacarse por una potencia descomunal, el punto fuerte del motor es que permite un bajo consumo para el porte de una pick up, combinado con un andar silencioso y confortable. Esta característica se hace especialmente notoria en caminos de tierra, donde el trabajo conjunto del chasis, las suspensiones y el motor permite un comportamiento cómodo durante la marcha.

Además, como toda buena 4x4, la Dakota viene con bloqueo de diferencial trasero y cuatro modos de manejo diferentes que se adaptan a la superficie por la que se transita: Normal, Sport, Arena y Nieve.

La RAM Dakota es, entonces, una pick up fabricada en Sudamérica que busca posicionarse entre los grandes referentes del segmento a fuerza de calidad, confort, tecnología y diseño.