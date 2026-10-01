Nery Pumpido y una fuerte reflexión sobre el fútbol: "Estamos perdiendo jugadores distintos"

Nery Pumpido habló en el Olé Summit sobre la formación y cuestionó que Sudamérica copia modelos europeos en lugar de potenciar sus propios talentos.

Nery Pumpido fue uno de los protagonistas del Olé Summit y dejó una profunda reflexión sobre el presente y el futuro del fútbol sudamericano. El ex arquero campeón del mundo en 1986, actualmente secretario general de Conmebol, puso el foco en la formación de los juveniles y advirtió sobre la pérdida de futbolistas con características diferentes.

Pumpido pidió recuperar la identidad del fútbol sudamericano

Durante su exposición, el ex arquero explicó que desde Conmebol buscan profundizar un trabajo iniciado hace varios años, con especial atención en quienes tienen la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones. Para Pumpido, una de las claves pasa por recuperar la libertad del futbolista y evitar que todos sean moldeados bajo los mismos conceptos.

“Europa no te lleva a los jugadores que juegan a dos toques, te lleva a los jugadores distintos. Ahora nosotros les enseñamos a los chicos a jugar a dos toques y tenemos que dejar de copiar”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que el objetivo debe ser regresar a las raíces y permitir que los jóvenes desarrollen sus condiciones naturales. “Tenemos que apuntarle al formador: principalmente darle libertad al jugador”, explicó.

Pumpido también cuestionó la manera en la que actualmente se trabaja en las divisiones inferiores. Según su visión, existe demasiado énfasis en el funcionamiento colectivo y menos atención sobre el crecimiento individual de cada futbolista.

“Hay que buscar la forma de que los jugadores lleguen lo más completos a Primera División”, señaló. Además, consideró que muchas veces se pretende exigirles a los chicos comportamientos propios de futbolistas profesionales cuando todavía están atravesando una etapa de formación.

El ex arquero utilizó también un ejemplo relacionado con su puesto: “Yo lo veo con los arqueros que no hablan, y en el fútbol es fundamental hablar. Una palabra te cambia una jugada”.

“Se está viendo un fútbol muy aburrido”

Otro de los puntos centrales de su exposición estuvo relacionado con la evolución táctica del juego. Pumpido fue crítico con la tendencia que, según su mirada, volvió más previsible al fútbol sudamericano.

“Se está viendo un fútbol muy aburrido, todo a dos toques, jugando para atrás, para el costado”, afirmó. Para el ex campeón mundial, Sudamérica tiene que volver a apostar por un estilo propio, precisamente porque sus futbolistas cuentan con características que son buscadas en otras partes del mundo.

En ese sentido, puso como referencia el trabajo de Vélez, institución a la que destacó por la cantidad de futbolistas que logra desarrollar. Según explicó, el club incluso llega a tener una gran cantidad de jugadores formados en sus inferiores y en ocasiones debe desprenderse de ellos porque no puede ofrecerles contrato a todos.

Para Pumpido, ese ejemplo demuestra que “se pueden formar y sacar jugadores distintos”. Y fue contundente al explicar cuál considera que es uno de los principales errores: “Sudamérica tiene todo para mejorar, pero la equivocación está en copiar”.

El ex arquero también recordó lo ocurrido en el último Mundial y señaló que varios partidos le dejaron la sensación de un fútbol poco atractivo. A su vez, reivindicó las características propias del jugador sudamericano, no solamente por su manera de jugar sino también por su personalidad.

En ese sentido, destacó que una gran cantidad de futbolistas argentinos que actúan en Europa terminan utilizando la cinta de capitán, algo que para él refleja una particularidad vinculada con el carácter.

Su recuerdo del Mundial y la mirada hacia el futuro

Pumpido también se refirió a la última Copa del Mundo y al partido de semifinales ante Inglaterra. “Con mucho recuerdo para nosotros también. Pero estando en Selección no te puede pasar eso. Aunque ganes siempre tenés que pensar en el próximo”, manifestó.

Además, consideró que el resultado de aquel encuentro no debería alterar el análisis general: “Yo creo que todos los jugadores lo han hecho. Simplemente fue superior España y nada más”.

De cara a los próximos años, el secretario general de Conmebol expresó su preocupación por la necesidad de volver a generar un fútbol capaz de conectar con los espectadores.

“Yo veo con preocupación el futuro. Si vos no contagiás el juego desde adentro de la cancha hacia el público de afuera, va a ser un problema a futuro”, sostuvo.

Pumpido aseguró que será necesario continuar trabajando para conseguir un espectáculo más atractivo y reconoció que, si no se producen cambios, el panorama puede resultar complejo.

Finalmente, valoró el proceso que viene desarrollando Conmebol durante los últimos años y destacó la conducción de la entidad. “Tenemos que confiar y creer que el fútbol sudamericano tiene que estar en el primer nivel mundial. Tenemos que ser campeones de todo”, concluyó.