Genoa-Torino fue suspendido por 15 casos de coronavirus

El equipo del técnico Rolando Maran, que jugó y perdió 6-0 el pasado domingo en el campo de Napoli, no ha podido volver a entrenar después de ese encuentro como medida de precaución ordenada por el centro sanitario encargado de controlar al club.

El club de la ciudad de Turín, en tanto, confirmó la decisión del máximo ente del fútbol italiano en su cuenta oficial de la red social Twitter con el escudo del club como imagen y la palabra "aplazado".

En el Torino juega el defensor argentino Cristian Ansaldi, ex Newell's Old Boys, mientras que en el Genoa lo hacen Marcos Curado, ex Arsenal de Sarandí; y Claudio Spinelli, ex Gimnasia y Esgrima La Plata. Genoa se encuentra en la 13ª posición con tres unidades, en tanto que Torino se ubica en el 16º lugar lugar sin puntos.