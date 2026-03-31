Triunfos argentinos en Marrakech: Trungelliti y Ugo Carabelli avanzaron con solidez

Los tenistas nacionales debutaron con victorias en el ATP 250 de Marrakech, donde Trungelliti superó la qualy y Ugo Carabelli remontó un duro partido.

La jornada en el ATP 250 de Marrakech dejó un saldo positivo para el tenis argentino, con los triunfos de Marco Trungelliti y Camilo Ugo Carabelli , quienes lograron avanzar a los octavos de final. En contraste, Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado tras un exigente encuentro que se definió en tres sets.

Luego de atravesar la instancia clasificatoria, Marco Trungelliti ratificó su buen momento con una sólida victoria ante el portugués Henrique Rocha . El argentino se impuso por 7-6(5) y 6-2 , en un partido que superó apenas la hora y media de duración.

El primer set fue parejo y se resolvió en el tie-break, donde Trungelliti mostró mayor precisión en los puntos clave. Ya en el segundo parcial, el santiagueño elevó su nivel y dominó con claridad para cerrar el encuentro sin sobresaltos. En los octavos de final, su próximo desafío será frente al polaco Kamil Majchrzak, quien viene de eliminar a Cerúndolo en un duelo de alta exigencia.

Ugo Carabelli remontó un partido complejo y sigue en carrera

Por su parte, Camilo Ugo Carabelli protagonizó una remontada importante frente al kazajo Timofey Skatov. Tras ceder el primer set en el tie-break, el argentino reaccionó a tiempo y dio vuelta el resultado con parciales de 6-3 y 6-4.

El triunfo le permite mantenerse en competencia y sostener su objetivo de regresar al top 50 del ranking, en una temporada donde busca consolidarse en el circuito. En la próxima instancia, Ugo Carabelli se medirá con el peruano Ignacio Buse (7°), en otro cruce que exigirá su mejor versión.

Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado en un duelo exigente

La única nota negativa de la jornada para la delegación argentina fue la eliminación de Juan Manuel Cerúndolo, quien cayó ante Kamil Majchrzak en un partido muy disputado que se extendió por dos horas y media. El encuentro, que se resolvió en tres sets, mostró la paridad entre ambos jugadores, aunque finalmente el europeo logró imponerse en los momentos decisivos.

El ATP 250 de Marrakech, disputado en Marruecos, representa una oportunidad importante para los tenistas sudamericanos en la gira sobre polvo de ladrillo. En ese contexto, los triunfos de Trungelliti y Ugo Carabelli marcan un inicio alentador para el tenis argentino en el certamen.