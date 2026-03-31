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Argentinos Juniors se impuso a Aldosivi bajo un feroz temporal en Mar del Plata

El “Bicho” ganó 2-0 a Aldosivi como visitante en el partido pendiente de la fecha 7, con goles de Morales y Riquelme.

Ovación

Por Ovación

31 de marzo 2026 · 17:10hs
Argentinos Juniors se impuso a Aldosivi bajo un feroz temporal en Mar del Plata

En una tarde condicionada por el clima, Argentinos Juniors venció 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata, en el duelo pendiente de la fecha 7. Con goles de Iván Morales y Román Riquelme, el equipo de Nicolás Diez fue efectivo y resolvió el encuentro ante un rival que no logró reaccionar en el debut de Israel Damonte.

Argentinos Juniors vs Aldosivi: eficacia visitante en medio del temporal

El encuentro comenzó con un Aldosivi algo más activo, que intentó imponer condiciones en los primeros minutos. La chance más clara llegó con un remate de Blas Agustín Palavecino, que exigió la respuesta de Brayan Cortés. Sin embargo, tras ese intento inicial, el conjunto local perdió intensidad y dejó de generar peligro.

Por su parte, Argentinos Juniors no mostró un juego vistoso, pero sí una notable contundencia. A los 30 minutos de la primera etapa, Nicolás Oroz tomó el control de la jugada y envió un centro preciso que encontró a Iván Morales, quien definió con tranquilidad para abrir el marcador.

Los goles de Morales y Riquelme que definieron el partido

El segundo golpe llegó antes del descanso. Tras una jugada de córner corto, Hernán López Muñoz envió un centro pasado que cayó a espaldas de la defensa. Allí apareció Román Riquelme, que resolvió ante Axel Werner para establecer el 2-0 y encaminar el triunfo visitante. La eficacia del “Bicho” contrastó con las dificultades del conjunto marplatense, que no logró recomponerse tras los dos goles recibidos en la primera mitad.

Debut de Israel Damonte y falta de reacción de Aldosivi

El partido también marcó el estreno de Israel Damonte como entrenador de Aldosivi, aunque el resultado dejó poco margen para el análisis positivo. El equipo mostró voluntad en el inicio, pero careció de profundidad y no logró sostener el ritmo ante un rival ordenado.

En el complemento, bajo una lluvia persistente, el desarrollo no tuvo grandes modificaciones. Argentinos Juniors administró la ventaja sin sobresaltos, mientras que el local no encontró caminos para descontar.

Tres puntos clave para Argentinos Juniors en la Liga Profesional

Más allá del contexto climático y de no haber brillado en lo colectivo, Argentinos Juniors capitalizó sus oportunidades y sumó tres puntos importantes como visitante, en un partido que tenía pendiente. El triunfo le permite al equipo de Nicolás Diez sostener su regularidad y reafirmar su fortaleza en un campeonato donde la eficacia, incluso en condiciones adversas, puede marcar la diferencia.

Aldosivi Argentinos Mar del Plata Nicolás Diez Israel Damonte
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