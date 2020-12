Gerónimo Fernández, todo un referente en Universitario

"Nosotros en Universitario recién volvimos hace poco a reagruparnos, todos trabajamos por grupo, lo hacemos de acuerdo a la cercanía de donde vive cada uno, armamos burbujas de no más de diez chicos, y salimos todos juntos. Estamos haciendo un trabajito con un profe nuevo que es el Seba Peralta" comenzó señalando Gerónimo Fernández a UNO Santa Fe.

image.png El polifuncional back Cuervo, jugó casi siempre de apertura, hasta que Luciano Bordón lo puso de full back en el seleccionado mayor.

El back del Club Universitario de Santa Fe sostuvo que "es una especie de mini pretemporada, teniendo en cuenta que fue un año bastante difícil para todos. La cuarentena estuvimos bastante separados, hicimos encuentros vía zoom para no alejarnos tanto, para no estar separado, pero nos costó y nos está costando volver a la normalidad".

Una temporada más que especial

El full back del plantel superior de Universitario destacó que "durante la cuarentena nos dieron para hacer trabajos en nuestras casas, pero si bien uno lo hace, no es lo mismo. En un momento dado volvimos cuando se habilitó, pero fueron dos semanas nada más, que nos juntamos y trabajamos un poco, pero hubo un rebrote, y se decidió parar. Hicimos muy poco, tocamos la pelota, y nada más".

"Este parate de tanto tiempo lo vamos a sentir todos los jugadores del rugby, se nos va a hacer muy difícil más que todo en lo físico, porque estar tanto tiempo sin entrenar, para alguien que está acostumbrado a hacerlo habitualmente, le complica mucho este parate que hubo. Y la vuelta va a traer lesiones, en cuanto a la alimentación que habrá que volver a hacerlo bien, y la técnica, porque tocamos realmente muy poco la pelota" expresó el exintegrante del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby.

El polifuncional back de los Cuervos comentó que "para afrontar este año habíamos hecho una muy buena pretemporada, estamos muy bien entrenados y con muchas ganas. No nos esperábamos nada de esto, porque se cortó cuando estábamos por comenzar con el Regional del Litoral, y nos sorprendió a todos. Teníamos muchas ganas de volver a jugar, pero la pandemia lo frenó todo".

Un Cuervo de pura cepa

El plantel superior de Universitario tiene como head coach a Diego Fernández, quien es además el papá de Gerónimo, sobre lo cual opinó que "es todo un desafío, no es fácil para nada, pero creo que te tenés que sobre exigir mucho más para estar bien. No es sencillo, pero siempre tratamos de dejar todo por el club y más en esta situación. Es el segundo año que lo tenemos de entrenador, la verdad que me saco el sombrero, porque el trato con él hacia nosotros es muy bueno. Mi papá pone como prioridad al jugador, siempre los llama, les pregunta que necesitan, siempre con buena onda, y siempre lo hizo muy bien".

image.png Gerónimo es un gran jugador, que en su paso por el rugby español fue goleador en la etapa de play off.

El exintegrante del seleccionado de Seven de la USR señaló que "creo que no tiene sentido que tengamos una competencia en lo que queda del año. Primero en principal porque estamos en diciembre, y es poner en riesgo a que algún jugador se lesione. Nosotros todavía no nos hemos juntado para hablar de la pretemporada, el staff lo está planificando, pero esperamos que nos podamos juntar todos, porque lo que no queremos es que nos pase lo de la otra ocasión, que nos juntamos todos dos semanas, se cerró el club y perdimos todo lo hecho".

Por último, comentó que el actual plantel superior de Universitario "estaba conformado por un plantel que había logrado subír jugadores que venían de juveniles, que siempre es bueno sumarlos, y que siempre se necesitan. A mí siempre me gustó que venga gente joven, que oxigene el plantel, que vengan con ganas, y está también aquellos que tienen unos años en el plantel superior que ahora están en un nivel mucho más alto. Nosotros estamos apuntando a volver a la A del Regional, siempre es nuestro objetivo, entrenamos lo más duro posible para estar en lo más alto".