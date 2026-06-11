Cronograma de pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario

El próximo viernes 19 de junio, el personal del Poder Ejecutivo Provincial percibirá el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario, que incluirá en la liquidación el acuerdo paritario establecido para el primer semestre de este año que totaliza -con junio incluido- un aumento del 12,5%: 2,6 % en enero; 2,1 % en febrero; 2,2 % en marzo; 2 % en abril; 2 % en mayo; y 1,6 % en junio.