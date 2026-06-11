El próximo viernes 19 de junio, el personal del Poder Ejecutivo Provincial percibirá el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario, que incluirá en la liquidación el acuerdo paritario establecido para el primer semestre de este año que totaliza -con junio incluido- un aumento del 12,5%: 2,6 % en enero; 2,1 % en febrero; 2,2 % en marzo; 2 % en abril; 2 % en mayo; y 1,6 % en junio.
Cronograma de pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario
La primera cuota del SAC incluirá los acuerdos paritarios establecidos hasta el mes de junio inclusive
11 de junio 2026 · 10:03hs
Además percibirán la primera cuota del SAC el personal del Poder Judicial, Poder Legislativo y del Ministerio de Público de la Acusación, de la Defensa, y los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia y la Ley 5110.
Viernes 19 de Junio
* Personal perteneciente al Escalafón Policial y Penitenciario
* Personal Activo perteneciente al resto de los Escalafones
* Personal Docente de Escuelas Privadas
* Todos los Pasivos
* Autoridades Superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Legislativo y Ejecutivo.